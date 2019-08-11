川普一天吸金1200萬 健身俱樂部Equinox及Soul Cycle遭抵制

2019-08-11 15:44 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合10日電



川普9日旋風式地到紐約市近郊的富裕地區漢普頓，一天跑兩場為他的競選連任籌集了1200萬元。 法新社 分享 facebook 在一片抗議及爭議聲中，川普9日旋風式地到紐約市近郊的富裕地區漢普頓，一天跑兩場為他的競選連任籌集了1200萬元；他的共和黨盟友迅速宣布這是一場勝利，但不少批評者指責這是富豪級的活動，而發起抵制活動，首當其衝是健身俱樂部Equinox及Soul Cycle。

川普9日轉發共和黨全國委員會（RNC）主席隆娜‧麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）的推文，聲稱「感謝那些左翼精神錯亂的暴民，@ realDonaldTrump今天籌集了1200萬元，比最初的預期高出200萬元。對我們總統的支持是前所未有，且不斷增長！」

這兩場籌款活動是由「川普勝利」(Trump Victory )所組織，一場是在地產開發商費瑞爾(Joe Farrell)的Bridgehampton莊園舉行，另一個則是在富豪兼房地產開發商斯羅斯(Stephen Ross )位於南安普敦家中舉行。由於後者的參加費用高達10萬元(包括合照和餐點)及25萬元(圓桌會議、合影和餐點)，因而受到極大爭議。

出席兩場籌款活動的共達500人，均屬美國的政商名流；在30分鐘的演講裡，川普聲稱美國受到其他國家公平對待，也說受到中國和伊朗憎恨，但將北韓領袖金正恩視為朋友。

在羅斯主辦的籌款活動宣傳後，川普的批評者呼籲抵制羅斯的相關企業，包括目前最流行的健身俱樂部Equinox及Soul Cycle等。

根據眾多社交媒體帖文顯示，不少名人已成群結隊地取消會員資格。

Equinox和SoulCycle作為全美最受歡迎的健身房品牌，在全美時尚和健身領域有巨大影響力，其中Equinox是美國奢侈級健身俱樂部連鎖品牌，門店數已經超過100家，近日還在紐約市中心開設了高端酒店Equinox Hotel。

而SoulCycle作為美國最大的動感單車精品工作室，目前門店也接近100家，粉絲包括前第一夫人米雪兒·歐巴馬。