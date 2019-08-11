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愛阿華州博覽會 民主黨眾戰將擠爆第摩因

2019-08-11 15:42世界日報 編譯劉煥彥／綜合10日電

愛阿華州年度盛會成為政治舞台，24位民主黨總統參選人擠爆。 路透社
愛阿華州年度盛會成為政治舞台，24位民主黨總統參選人擠爆。 路透社
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愛阿華州是明年總統大選黨內初選第一個投票的州，因此本周末該州一年一度的盛會「愛阿華州博覽會」(Iowa State Fair)也是總統參選人必到之處，有意問鼎總統寶座的24位民主黨參選人幾乎都齊聚於此，把握這個機會在當地選民心目中好好打響知名度。

只不過角逐人馬實在太多，每個人都想爭取曝光機會，許多選民受不了整天被競選新聞、拜票電話及簡訊轟炸，感覺愈來愈疲乏，最後連電話都不想接。

還有人特地拿棒球請民主黨參選人簽名，但一個棒球的空間不夠用，如今得找第二個棒球。

「每日郵報」報導，愛阿華州博覽會是愛州每年最重要慶典，今年是在本月8日至18日在首府第摩因(Des Moines)舉行，也是各家參選人每次全國大選前的重要造勢場合，只是今年民主黨參選爆炸，前來博覽會宣傳的參選人過多，不僅讓愛州民主黨黨工疲於奔命，也憂心黨內無法及時敲定最後提名競選總統的人選。

前副總統白登(Joe Biden)、蒙大拿州長布洛克(Steve Bullock)、前住房及城市發展部部長卡斯楚(Julian Castro)與華裔矽谷企業家楊安澤等人，這幾天都已在博覽會上露臉。

上述顧慮並非只限於愛州，根據數十位民主黨人近期在其他較早投票州的受訪內容，大家同樣擔心若無法趕快敲定代表民主黨出馬的總統候選人，只會讓川普總統有更大優勢。

29歲的拉斯維加斯選民坎貝爾(Duane Campbell)說：「看著自家人彼此鬥爭，只會讓川普再度勝選，這就是他要的，他想要我們自己打起來。」

同樣在拉斯維加斯、已經退休的62歲選民唐尼(Beth Doney)也擔心，民主黨人彼此互打，可能讓川普更有條件連任，「打擊川普應該是民主黨最重要的事」。

多項全國民調顯示，民主黨人對於這麼多人出來競選反應很熱情，但同樣也感到不安。

根據美聯社6月的民調，79%民主黨選民表示對2020年大選有興趣，但也有59%表示感到緊張不安；半數民主黨選民表示，他們對選情感到挫折，31%表示感到興奮。

今年民主黨參選爆炸，前來博覽會宣傳的參選人過多。 法新社
今年民主黨參選爆炸，前來博覽會宣傳的參選人過多。 法新社
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根據數十位民主黨人近期在其他較早投票州的受訪內容，大家同樣擔心若無法趕快敲定代表...
根據數十位民主黨人近期在其他較早投票州的受訪內容，大家同樣擔心若無法趕快敲定代表民主黨出馬的總統候選人，只會讓川普總統有更大優勢。 美聯社
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民主黨川普愛阿華州
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