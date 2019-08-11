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川普經貿戰法 「偷」自民主黨 又勝過民主黨

2019-08-11 15:35世界日報 編譯盧炯燊／綜合10日電

民主黨要在2020年擊敗川普的其中一個難題就是，它在貿易問題上可以比川普更強硬嗎...
民主黨要在2020年擊敗川普的其中一個難題就是，它在貿易問題上可以比川普更強硬嗎？ （路透）
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民主黨要在2020年擊敗川普的其中一個難題就是，它在貿易問題上可以比川普更強硬嗎？

多年來，民主黨一直在警告中國是一個致力破壞美國工業的經濟侵略者、抨擊北美自由貿易協定的外包工作、批評中國操縱人民幣以使中國產品更便宜；民主黨聲言要使用聯邦採購，關稅和其他方法來幫助美國工人。

然而這種種一切都給川普「偷」走了，而且走得更遠；川普政府對剩餘的3000億元中國進口商品徵收10%關稅後，還正式宣布中國為匯率操縱國，這是民主黨多年所要求的。

川普重啟北美自由貿易協定談判，向外國的鋼鋁徵收關稅，加強購買美國貨的規定，讓聯邦項目採用更多美國原材料及產品。這些也都是過去民主黨沒有做到的。

川普四面八方展開貿易攻擊行動的做法，也令民主黨處於尷尬境地，黨內對川普的做法有兩種截然不同的態度，一方認同自由貿易協定出賣了工人，只有利大公司、企業；另一方則主張歐巴馬、柯林頓等前民主黨政府的做法，試圖透過談判和貿易對其他國家產生更大的影響力。

民主黨的總統參選人裡，麻州聯邦參議員伊麗莎白‧華倫(Elizabeth Warren)、佛蒙特州國會參議員桑德斯(Bernie Sanders)等均要求在對貿易政策方面作出更激進的轉變，而溫和派如前副總統白登(Joseph R. Biden Jr.)則支持傳統的做法。

這個分歧正暴露出在強硬貿易政策上，民主黨較共和黨脆弱得多。

多年來一直反對貿易協定的人，認為是柯林頓政府將中國帶入世界貿易組織並完成了北美自由貿易協定；也認為是歐巴馬政府允許外國汽車製造商淹沒美國市場，沒有理會越南、馬來西亞等國家的勞工違規行為。

之後是川普，他在2016年的競選中，仿照民主黨人的說法攻擊中國及北美自由貿易協定。儘管許多民主黨總統參選人都將川普的貿易政策描述為偶然和無能，但也有人稱讚他實現了多年來黨的政策。

雖然所有參選人都指責川普挑起的美中貿易戰，是一場沒有贏家的衝突，然而他們幾乎沒有人提出比川普更好的應對中國方法。

俄州聯邦眾議員萊恩(Tim Ryan)上月在底特律的辯論中就明言，川普在中國問題上會有所作為。

川普民主黨自由貿易
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