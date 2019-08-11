淫魔艾普斯坦死了 受害者創傷仍在繼續討公道

2019-08-11 13:45 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合10日電



淫魔死亡刑事控案註銷，民事案仍存，受害人會繼續討公道。 法新社 分享 facebook

淫魔艾普斯坦10日在紐約聯邦監獄中自縊身亡，代表受害少女的律師金柏莉‧勒納爾(Kimberly Lerner)表示，艾普斯坦逝世刑事控案或許撤銷，但仍將持續追訴民事責任，盼讓與他合謀性剝削數十名未成年少女的淫媒接受法律制裁。

原告律師譴責艾普斯坦的自殺行徑懦弱，因為他不用再面對他曾傷害的女性；勒納爾說：「我猜這是種解脫，他面對大眾的恐懼顯然終了，但受害人再也無法凝視他的眼睛，告訴他『你傷害了我』。」

「他剝奪了受害女性終結恐懼的重要元素」，勒納爾說：「艾普斯坦的死不是結束，而是新的開始，允許艾普斯坦為所欲為的廣大人脈的每一個人都將為此負責。」

15歲時遭艾普斯坦染指的珍妮佛‧阿拉羅茲(Jennifer Araoz)發表聲明說：「我們必須帶著他的作為對我們造成的瘡疤度過餘生，而他將永遠不用面對他所犯罪行的痛楚，以及他對許多人造成的創傷；艾普斯坦走了，但正義必須伸張，我希望當局持續追訴他的同夥，確保受害者獲得補償。」

艾普斯坦2017年和解官司的部分文件曝光不到一天，他便在牢房中自縊身亡。

該訟案原告維姬妮亞‧裘福利(Virginia Giuffre)點名英國王子安德魯(Prince Andrew)、新墨西哥州前州長李察遜(Bill Richardson)和前聯邦參議員米契爾(George Mitchell)等人，稱她曾接獲艾普斯坦指示和這些人發生性關係；三人都否認這番指控。

紐約大學(NYU)法學院教授吉勒斯(Stephen Gillers)說，艾普斯坦死亡讓起訴畫下句點，但調查仍未結束，「小黑書的內容是否影射他人，豪宅保險箱中是否有影片、電郵或音檔，艾普斯坦走了，但調查並沒有結束。」

聯邦調查人員呼籲受害人出面，可能決定是否進一步追查並起訴艾普斯坦的淫媒。