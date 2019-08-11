淫魔艾普斯坦投資起家 用性招待結交權貴拉攏關係

2019-08-11 13:43 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合10日電



艾普斯坦如何步步成為富貴邪惡象徵？ 路透社 分享 facebook

66歲的少女淫魔艾普斯坦，1970年代在紐約頂尖貴族中學教數學和物理，那時有些學生就覺得他不太對勁，穿著打扮標新立異，對女生特別感興趣，甚至跟她們打情罵俏。

他在學校待了兩年就離開，學校主管表示他是因不稱職而被開除；他後來進入貝爾斯登投資銀行(Bear Sterns)工作六年，1982年自己成立公司幫有錢人管錢。

他把自己塑造成企業主管和其他領袖都不能不倚仗的商業和投資天才，《紐約》雜誌還誇他「腦袋像馬達」一樣靈活，可是沒有證據證明他確有這種本事，他的客戶也非常有限。

儘管如此，艾普斯坦仍搭上一些華爾街權貴，並結交許多政商名流，包括川普、柯林頓、英國安德魯王子和商業大亨魏斯納；他在位於曼哈頓的豪宅擺滿柯林頓、電影導演伍迪艾倫和沙烏地王儲等名人照片。

這段期間他攢聚了龐大的私人財富，住進曼哈頓價值5600萬元的豪宅，出入上流社會，並用錢吸引許多未成年少女供他淫樂，還用來招待他那些狐朋狗友，藉此拉攏關係。

2005年他因涉嫌誘姦少女在佛羅里達州受到調查，為了逃避聯邦性犯罪指控；2008年他承認觸犯兩款嫖妓罪，並獲判13個月徒刑，可是每天有半天准許離開監獄出去工作。

服刑期滿後他發動媒體攻勢重新塑造形象，導致《富比世》、《國家評論》和HuffPost等網站刊出報導，把他描述成熱衷科學、思想前進、無私忘我的慈善家。