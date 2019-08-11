淫魔富翁艾普斯坦才自殺未遂 獄方為何解除監視？

2019-08-11 13:39 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合10日電



艾普斯坦何以未受監視以防自殺 法新社 分享 facebook

少女淫魔艾普斯坦上個月就似乎自殺未遂，10日卻在監獄裡自殺身亡，令人懷疑獄方到底有沒有採取防範步驟。

就像所有聯邦監獄一樣，曼哈頓的大都會懲教中心也有防止自殺計畫，用以保護可能有意自殺的囚犯，不久前才試圖自殺的艾普斯坦應該是很顯然的保護對象。

但是，他10日清晨上吊和屍體被發現時，卻未受到保護監視，令人質疑他第一次自殺後，獄方是否曾採取措施防止他傷害自己。

聯邦典獄官員說，艾普斯坦確曾被列為監視對象，不過幾天前取消監視，轉移到特別囚區單獨監禁，而獄卒清晨查房時，發現他在牢房裡上吊，顯然已經斷氣。

受到監視以防自殺的囚犯，通常關在特別的觀察牢房，周圍都是窗子，床鋪固定在地板上，床上沒有任何床具，只給一件用特別材料製造，不能用來做繩套的毯子或衣服。

通常有一名獄卒或受過「自殺伴侶」訓練的囚犯，會守在旁邊的辦公室隨時監視，每個小時必須登記幾次囚犯的行動舉止；囚犯只能使用塑膠餐具，或根本不提供餐具。

監獄專家說，警衛也會拿走監視對象的鞋帶和皮帶，加上日夜都有人監視，根本不可能自殺。

不過，囚犯不可能無限期受到這種監視。監視需求導致嚴苛環境，因此一旦斷定當事人情緒穩定下來，就應解除限制。

防止自殺計畫通常是由監獄首席心理學家主持，必須他認為監視對象已沒有自殺風險才能解除監視，而且一定要經過面對面評估，還得填寫報告，包括分析囚犯的情況有何改變，以及何以因此解除監視。

但是，有意自殺的囚犯有時會學會怎麼應答，以說服主管解除監視。