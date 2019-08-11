才揭露權貴淫亂內幕 艾普斯坦就猝死爆陰謀論

2019-08-11 13:35 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合10日電



艾普斯坦猝死爆發陰謀論。 路透社 分享 facebook

招收大批少女供本身和往來權貴淫樂的艾普斯坦10日在監獄裡自盡身亡，使跟他有關係的政治、財經等各界名人大鬆了一口氣，卻也立刻引爆他是被滅口的種種陰謀論。

疑點1他上月在獄中昏迷 頸有勒痕

福斯新聞政論家莫達克(Deroy Murdock)說，艾普斯坦上個月曾在牢裡被發現幾乎昏迷不醒，而且脖子上有手指勒痕，他現在突然喪生，讓人懷疑他到底是怎麼死的。

他說：「他顯然應該受到監視以防自殺。他是極受注目的嫌犯，而且那裡理應有醫生…有攝影機和燈光，以確保不會發生這種事情。」

他強調這個案子涉及政經界許多名人，前總統柯林頓就不時搭乘艾普斯坦的私人飛機。他說，柯林頓和那些名人跟這件事有什麼關係，耐人尋味，而艾普斯坦死亡可能讓很多著名權貴鬆了一口氣。

疑點2 淫魔同黨逍遙法外?或續追查

莫達克說，調查人員必須答覆「牢裡究竟出了什麼事」，以及艾普斯坦確實的死因，「我對驗屍結果非常好奇」。

他說，現在更大的問題是那些涉案的人會怎樣，他們會就此逍遙法外，還是檢方會繼續對付他們。

艾普斯坦猝死為陰謀論提供豐富題材，因為他與兩黨權貴過從甚密，還留下文件紀錄，而且法庭前一天才公開詳細描述這個淫亂集團內幕的大批文件。

一些人立刻宣稱柯林頓夫婦與艾普斯坦死亡脫不了關係，「柯林頓屍體統計」、「柯林頓犯罪家族」等標籤在社群媒體風行。

疑點3牽扯柯林頓、川普 媒體風傳

提出陰謀論的不只是右派，前民主黨參議員克蕾兒‧麥凱斯科(Claire McCaskill)也推文說：「這件事臭氣沖天。受到自殺監視的人怎麼會沒有人阻止他上吊？不可能。除非…」

前共和黨眾議員、現在擔任MSNBC有線電視網主播的史卡布洛(Joe Scarborough)推文怪罪俄國：「一個擁有能摧毀權貴之士的消息的人死在牢裡。不用想就知道…俄國人。」

律師兼政論家艾布蘭森認為這是與川普的女婿庫許納有關的沙烏地官員的傑作，把柯林頓拖下水則是俄國企圖轉移對川普涉案的注意力。

極右派陰謀論認為艾普斯坦裝死。一個推友則問道：川普和柯林頓那幫人何時發現艾普斯坦在牢裡「自殺」？