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揭露艾普斯坦淫魔淫行 養百餘「淫探」招募少女

2019-08-11 13:34世界日報 編譯陳韻涵／綜合10日電

養了一批「淫探」用財務紓困招募未成年少女。 法新社
養了一批「淫探」用財務紓困招募未成年少女。 法新社
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9日公開的法院文件顯示，艾普斯坦利用百餘「淫探」，招募經濟弱勢的未成年少女成為他的性奴，一些少女甚至擔心一旦拒絕，會遭滅口；一名受害女性更供稱，艾普斯坦每天需要三次高潮的「生理需求，就像吃飯一樣」。

艾普斯坦染指的少女不僅未成年，甚至有人年僅14歲；部分被害者說，艾普斯坦仰賴一群年紀比被害少女大沒多少的淫探招募更多新人。

現年32歲的化妝師珍妮佛‧阿拉羅茲(Jennifer Araoz)說，她15歲時曾接受艾普斯坦的幫助，讓她得以在娛樂產業找到工作，而她的招募員有著與她相似的處境。

紐約南區聯邦檢察官柏曼(Geoffrey Berman)說，艾普斯坦利用「未成年少女的經濟弱勢」。

艾普斯坦的多名管家有一本「小黑書」，私下記錄100多個「淫探」姓名，追蹤她們造訪淫窟的時間、方式和價碼，通常每次200元到300元不等。

每次按摩肯定會脫個精光和性接觸，多名女性表示曾拒絕艾普斯坦未果。

阿拉羅茲說：「我很害怕，並告訴他停止，但他沒有。」

維姬妮亞‧裘福利(Virginia Giuffre)則說：「我若離他而去，他可能會殺人滅口或綁架我，我知道他有這能耐，我非常恐懼。」

另據9日公開的受害人喬安娜‧舍貝里(Johanna Sjoberg)2016年的供詞，她自稱被英國名流格希萊恩‧麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)招募當艾普斯坦的接線生，但她接電話的工作做不到一天，就有了時薪100元的到府擦腳機會。

舍貝里抵達艾普斯坦的豪宅後被領進浴室，另一名「性奴」和艾普斯坦幫她按摩，隨後發生性關係；舍貝里說，艾普斯坦曾告訴她，每天需要不同女性幫他按摩，以滿足他高潮的生理需求，「他認為一天需要三次，就像吃飯」；舍貝里說，她若無法讓艾普斯坦達到高潮，就會被麥斯威爾懲罰。

紐約佛州都有淫窟，自稱一天需三次高潮。 路透社
紐約佛州都有淫窟，自稱一天需三次高潮。 路透社
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