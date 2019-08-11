聽小女童命喪流彈 楊安澤掩面而泣

2019-08-11 13:40 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合10日電



華裔民主黨總統參選人楊安澤參加第一輪辯論輕裝登台。 世界日報記者趙元良／翻攝 分享 facebook

2020年民主黨總統參選人楊安澤(Andrew Yang)10日在愛阿華州一場造勢活動中，被一名女兒命喪流彈的母親問道如何處理非蓄意的槍械死亡問題時，不禁落下男兒淚。

這名婦人說：「我漂亮的四歲女兒2011年3月遭流彈襲及，兩天後不治身亡，我的兒子和亡女的孿生兄弟目睹了這一切。」

她問楊安澤：「若身為總統，您將如何解決對孩童的非蓄意槍擊？」

華裔企業家楊安澤聽完這為心碎母親的描述後，起身走下舞台，擁抱她並和她握手；當他回到舞台上時，不禁兩度掩面而泣。

楊安澤說：「我有兩個兒子，分別是六歲和三歲；我想像到其中一人目睹另一人中彈，我很遺憾。」

楊安澤讓自己鎮定後，侃侃說道自己忙於選務而疏於和家人對話，「而她所言深具影響力」。

楊安澤話鋒一轉，談到個人化槍械(personalized gun)的問題；他說：「如果我們能說服美國人，(惟有授權用戶才能啟動的)個人化槍械會是個好點子，那麼如果孩子就算不慎拿到槍，他們也無法擊發子彈。」

楊安澤說：「我的其中一項提議是協助擁槍者升級他們的槍械，免費改造為個人化槍枝。」

楊安澤接著對著這名母親說：「妳的故事不應該發生，我很抱歉。」