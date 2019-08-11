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美國洛杉磯玫瑰皇后選拔 變性人也歡迎

2019-08-11 13:20世界日報 編譯組／綜合報導

美國洛杉磯縣巴沙迪那（Pasadena）一年一度的玫瑰花車遊行，2019年皇后席斯可（Louise Siskel）自爆「我是猶太人，我戴眼鏡，我是雙性戀者」，使玫瑰花車遊行正式為LGBTQ敞開大門。眼尖的媒體發現，2020年玫瑰皇后選拔受理報名宣布，往年的「女子」（woman）與「女士」（lady）字眼全部消失，一律改為「個人」（individual）。經向主辦單位玫瑰花車委員會查詢，證實變性人也可報名，不過必須是男變女才能進入第二關。委員會執行主任伊茲（David Eads）表示，其實規定並未改變，因為委員會從來就不過問申請人性向。

伊茲說，歷年來玫瑰皇后選拔標準從未改變，一直都是要有公開演講能力，有在社區服務紀錄，品學兼優等。他們從來就不過問申請人族裔、宗教信仰、性向或性別認同。不過他也表示，隨著時代改變，他們也必須跟上時代，宣布聲明的「女子」改為「個人」，旨在反映玫瑰花車遊行的包容性。

伊茲說，雖然最新宣布說歡迎「所有人」（all individuals）報名。但如想入圍第二關，還是必須認定自己是女人。男人仍然不能成為玫瑰皇后，只有女人才能封后。不過到底是天生就是女人，還是經過變性成為女人則無關緊要。

伊茲表示，報名者如何打扮自己同樣也無關緊要。不論男性化或女性化，評審注意力不會放在外表。不會有任何人因為是變性人而被刷掉，因為委員會根本不會查問此事。

伊茲表示，就像他們其實並不確定席斯可到底是不是史上第一個LGBTQ玫瑰皇后，因為沒有人在報名時被問過性向。席斯可只能說是第一個自行公開宣布的LGBTQ玫瑰皇后，今後來報名的人是否打算公開宣布也全都操之在我。

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