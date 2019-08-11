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陸客玩黃石公園不走棧道 無視美國法規遭罰

2019-08-11 22:54世界日報 本報記者／洛杉磯報導

華人在黃石公園不走棧道被罰款和拘留。（Getty Images）
華人在黃石公園不走棧道被罰款和拘留。（Getty Images）
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中國遊客無視美國法規，在黃石公園以身試法被抓又罰款千元。一名來自中國大陸的年長遊客，9日在黃石公園老忠實噴泉附近被警察用手銬帶走。因為8日他在Norris Geyser溫泉違規拍照，被開傳票後卻不出庭。

據知情人透露，一名中國遊客8日在遊覽Norris Geyser溫泉時，沒有走木棧道拍照被舉報。警察開了法庭傳票讓他9日出庭，但這名遊客沒有出庭。警察9日在老忠實噴泉附近找到他，以藐視法庭罪名抓走，之後罰款1000元才釋放。

在某旅遊微信群裡有一張現場照片，記錄下這名遊客被公園警察扣手銬的瞬間。照片顯示這名遊客頭髮斑白，皮膚黝黑，是一名年紀在60歲至70歲的長者，身穿深外套、白褲子、黑皮鞋。三名園警圍著他，一人抓住他的手臂，另一人拿出手銬準備扣他手腕。

知情導遊表示，最初是傳他出庭，但這名遊客無視傳票，可能打算以後不會再來美國了，有無因傳票出庭無所謂。網上常會誤導中國遊客不要怕美國警察的罰單，人離開美國就沒事了，其實這是不負責任的行為。他每次帶團來這裡，都有中國遊客無視公園的規定，導遊每次都會講不要走到步道外面去。因為黃石公園的地殼下面是空的，三年前曾有人失足落入溫泉被溶解。但是一些遊客充耳不聞，其中不乏長者。曾經有幾個60多歲的遊客責怪他沒講，或者埋怨導遊重要的事情沒有講三遍，讓他很無語。

他說，中國真是巨嬰國度，從小到老都需要別人像保姆一樣看管他們，無法將他們當作能對自己行為負責的成年人。希望這次事件給那些無視美國法規的中國遊客一個警告，避免再次發生被捕罰款的事件。

黃石國家公園在溫泉四周都設有警告牌，但是根據黃石公園網站，每年都會有一兩名遊客通常是小孩，從步道上摔下來，或者跑到步道外面，踩到薄薄的泥殼地面上掉入滾燙的泉水中。2016年6月就有一名六歲的猶他男孩在老忠實溫泉跌入水中，幸好只是受傷。但是公園記載，已有20人因為跌入250度高溫的泉水中死亡。

一些成年人在園內無視規則，但常被他人拍到舉報。2019年5月30日一名遊客在大棱境泉被拍到離開步道，因此面臨5000元罰款。同時因為公園屬於聯邦領地，依照聯邦法規懲罰。2018年7月，有一名男子在Hayden山谷一條路上被相機拍到戲弄野牛，後被聯邦法庭判處130天監禁。

警察溫泉導遊

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