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涉嫌為名人安排性派對 艾普斯坦獄中自殺

2019-08-10 21:32聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

涉嫌仲介賣淫的艾普斯坦10日在獄中上吊身亡。路透
涉嫌仲介賣淫的艾普斯坦10日在獄中上吊身亡。路透
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紐約時報10日報導，涉嫌仲介賣淫的艾普斯坦（Jeffrey Epstein）在紐約曼哈坦監獄上吊自殺，獄方在10日上午約7時半發現他的屍體。

66歲的艾普斯坦被控一項經營賣淫集團罪及一項串謀經營賣淫集團罪，上月6日被捕。他創立對沖基金，自稱金融家，實則為名人政要安排性派對，還出動自己的私人飛機接送，其賣淫集團甚至推未成年少女入火坑，年紀最小的只有14歲。

他的通訊錄包括逾千個人名，包括前總統柯林頓、現任總統川普、英國安德魯王子、在哈利波特系列電影飾演佛地魔的演員雷夫范恩斯等人。

近日公開的法院文件指出，被艾普斯坦逼迫賣淫的女子作證說，她和另一名女子2001年在艾普斯坦的紐約豪宅被安德魯王子摸胸部，另一名當時只有17歲的少女被迫和安德魯上床。

艾普斯坦案還燒到川普政府，勞工部長艾柯斯塔（Alexander Acosta）2008年在邁阿密擔任聯邦檢察官時，與艾普斯坦就性剝削至少40名未成年少女案件達成認罪協議，艾普斯坦因此獲得輕判。艾柯斯塔上月12日向川普辭職，被視為替川普爭取連任設下防火牆。

【中央社／紐約10日綜合外電報導】

「紐約時報」（New York Times）引述官員報導，7月因為性販運罪名遭到起訴的美國億萬金融家艾普斯坦，今天上午在紐約曼哈頓（Manhattan）的監獄上吊自殺身亡。

報導表示，獄方今天上午約7時30分發現艾普斯坦（Jeffery Epstein）的遺體。

曼哈頓聯邦檢察署7月以性販運罪名起訴66歲的艾普斯坦，受害少女年紀最輕僅14歲，他多年來的犯罪內幕隨後也一一曝光。

艾普斯坦是避險基金經理人，曾將美國前總統柯林頓、現任總統川普和英國約克公爵安德魯王子等人視為朋友。

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