影／川普超吸金！一天跑兩場募款餐會進帳3.7億

2019-08-10 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國總統川普9日轉發共和黨全國委員會（RNC）主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）的推文，聲稱他參加兩場募款餐會，一共為競選連任募得1200萬美元資金（約台幣3.7億），比一開始預期還要多200萬美元。

川普的募款餐會都在紐約市近郊漢普頓（Hamptons）舉行，主辦人分別是億萬富豪羅斯（Stephen Ross）及房地產開發商法瑞爾（Joe Farrell）。《Inside Edition》獨家直擊法瑞爾舉辦餐會的2000平方英呎豪宅，內部除了有保齡球場、籃球場、室內滑板場、迷你戲院、兒童遊樂場，甚至還有一座專屬戶外棒球場。

媒體指募款餐會門票是2800美元（台幣8萬7千多元），與川普合照另外要價35000美元（台幣約1百萬），若再參加總統私人圓桌論壇，總共要價25萬美元。川普從白宮出發前就表示，根據他了解，募款餐會門票已經銷售一空，顯然非常成功。

不過，募款餐會也帶來爭議。包含部分明星的反川普人士公開呼籲杯葛羅斯旗下事業，包括連鎖健身俱樂部、餐飲店和NFL邁阿密海豚隊。民主黨籍聯邦眾議員卡斯楚（Joaquin Castro）更上推特，直接公開川普在德州聖安東尼一帶的44名金主名單。