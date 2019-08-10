買槍「背景調查」修法 川普稱槍協不會變阻力

2019-08-10 17:18 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



川普總統9日在白宮對媒體表示，推動對購槍者加強背景調查的聯邦法規，共和黨人士在他的影響之下，已經紛紛表達支持；上周末，德州與俄亥俄州連續發生死傷嚴重的槍擊屠殺，在輿論強大壓力下，國會與白宮都表示將拿出行動。

川普同時表示，他向擁槍組織「全國步槍協會」(National Rifle Association)保證，推動法案過程當中，擁槍派人士的觀點「一定會得到完整的表達，並受到絕對尊重。」他表示，有信心「全國步槍協會」不會成為加強美國槍枝控管修法過程當中的阻礙。

在過去，川普就曾承諾會加強槍枝管控，時間點包括2018年佛州帕克蘭德(Parkland)高中槍擊屠殺案發生之後，只不過到目前為止，一切都停留在只聞樓梯響的階段。

上周末連續發生兩起重大槍擊案後，川普對於加強槍枝管控法規的談話，顯得較以往更為樂觀，支持度也更高，至於細節問題則仍存有模糊空間，川普最後將動用多少政治實力說動共和黨人士，未來發展還有待觀察。

川普9日表示，希望能出現「非常有效的背景調查」，但不考慮恢復攻擊武器的禁令；他也說，相信國會議員會支持「警示」(red flag)法案，也就是持槍者如果可能對自己或他人造成危險，依法將不得繼續持有槍械。

「我覺得現在比較有機會，讓某些具有實質意義的改革能夠完成。」對於媒體詢問現今美國政治氣氛是否已經改變，川普回答說，「現在我對參眾兩院都更有影響力了。」

川普說，參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)如今已經完全支持買槍背景調查法案。眾議院先前通過的加強買槍背景調查法案，曾在參院遭到麥康諾擋下。

然而，麥康諾發言人則對媒體表示，麥康諾到目前為止並沒有支持任何法案。

消息人士透露，「全國步槍協會」主管9日則加緊準備，計畫對任何槍枝管制法案提出質疑。