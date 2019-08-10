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沃爾瑪下架暴力電玩 但槍枝照賣

2019-08-10 17:20世界日報 編譯郭宣含／綜合9日電

德州沃爾瑪發生重大槍擊案之後，沃爾瑪決定把店裡的暴力電玩全部下架，但還是繼續售槍...
德州沃爾瑪發生重大槍擊案之後，沃爾瑪決定把店裡的暴力電玩全部下架，但還是繼續售槍。 (TNS)
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零售業巨擘沃爾瑪(Walmart)在上周陸續發生兩起槍擊案後，沃爾瑪開始撤除店內的暴力電玩展示與廣告牌，但該公司決定不會停售槍枝

沃爾瑪人員8日證實，沃爾瑪寄出備忘錄給店家，要求立刻採取行動，移除涉及暴力主題或侵略行為的廣告標示與展示品；相關備忘錄在推特和Reddit上流傳。

根據備忘錄內容，沃爾瑪要求關閉或拔除涉及暴力遊戲的電玩展示，尤其是PlayStation和Xbox上的遊戲；同時要求店家取消任何對戰型態或第三人稱射擊遊戲的推銷活動。

沃爾瑪發言人塔拉‧豪斯(Tara House)在聲明中指出：「基於對過去一周事件的尊重，我們已採取行動，而這次行動並不表示本公司電玩分類的長期變動。」

德州艾爾巴索(El Paso)沃爾瑪3日槍擊案造成22死，此事件發生的數日前，一名密西西比南海文市(Southaven)沃爾瑪門市一名員工因心懷不滿，持槍射殺兩名沃爾瑪經理。

沃爾瑪人員本周表示，沃爾瑪不打算停售槍枝，雖然部分槍枝控制維權者作出這類呼籲。

該公司發言人哈格羅夫(Randy Hargrove)表示沃爾瑪維持原本政策，而且一直關注艾爾巴索沃爾瑪門市的消費者與員工；他稱3日的槍擊案很駭人。

沃爾瑪執行長董明倫(Doug McMillon)在給店家員工的通知中表示：「如您所想，我們的組織還在學習，我們將努力了解因艾爾巴索和南海文而生的許多重要議題，以及有關更大範圍國家槍枝暴力的討論。我們將注意並慎重因應，以最能展現本公司最佳價值與理念的方式行動，同時關注並服務我們顧客、同事與社區需求。」

沃爾瑪槍枝槍擊
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