休士頓高速路很驚悚 兇嫌追撞前車再射殺車內2人

2019-08-10 17:23 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



德州休士頓高速公路上因車禍引發槍擊案，兩人喪生。圖為槍擊現場。(截自ABC新聞畫面) 分享 facebook 8日傍晚交通尖鋒時段，休士頓10號州際高速公路兩輛朝東行駛的汽車，上演如同電影般的恐怖追殺情節。眾目睽睽下，居後的一輛汽車將前方汽車撞到打轉，當前車滾下山坡時，後車還有人站出來朝前車開槍；這場公路槍擊事件最終導致前車內的兩名男子當場死亡，槍手仍然在逃。

休士頓警察助理局長多賓斯（Bobby Dobbins）8日晚間舉行記者會表示，警方最早是在下午5點55分接到事故報案，火速趕抵現場時，卻發現那是一場槍擊案。

多賓斯表示，警方在兩名死亡男子的車內發現毒品，死者分別是25歲和33歲，哈里斯郡法醫尚未證實他們的身份。

多賓斯說，槍手動機不明，「是憤怒開車？意外？麻醉毒品？我們不清楚，目前不妄加推測。」

但休士頓警察局長阿塞維多（Art Acevedo）9日在推特上寫道：「這椿槍殺事件，很可能和與毒品有關。」

多賓斯一邊播放視頻一邊描述整樁公路追殺事件，指後車將前車撞到旋轉，警方在公路上追車時也會使用這種策略。當前車被撞到滾下山坡時，後車有兩人走了出來，其中一人手持武器，追著滾下山坡的車子，朝車內開槍。

目擊者向警方指出，槍手是西班牙裔，年齡約20多歲，身材瘦削，身高約5呎7吋，穿紅色襯衫。

多賓斯表示，現場另一位目擊者的車內有一把手槍，當他看到槍手朝他轉身時，曾對槍手開了好幾槍；目前還不清楚那名槍手是否被子彈擊中。因為他後來很快跑回山坡上，坐進車子裡，加速逃逸。

警方表示，槍手乘坐的車輛是較新款的深色四門轎車，牌照不明。警方敦促民眾提供任何相關線索，如能因此逮捕或將嫌犯定罪，獎金5000元。