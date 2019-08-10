德州血案槍手供稱 作案目標「獵殺墨西哥人」

2019-08-10 17:26 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合9日電



上周末在德州邊境大城艾爾巴索(El Paso)開槍濫殺22人的槍手克魯修斯(Patrick Crusius)，在向警方投降後供稱，他就是槍手，他獵殺的目標是墨西哥人。

艾爾巴索的拉丁裔人口超過八成，這起悲劇大大震撼在地民眾，不少拉丁裔居民覺得街上不再安全，連去沃爾瑪(Walmart)採買日常用品都疑神疑鬼，更擔心有人模仿，無故遭到攻擊。

「紐約時報」及有線電視新聞網(CNN)報導，根據艾爾巴索警察局9日公布的槍手口供，21歲的克魯修斯3日在行凶後開車逃走時被警方及時攔下，他走出汽車舉起雙手投降，並對警員說：「我就是槍手。」

克魯修斯被捕後放棄沉默權，他表示，自己從居住的達拉斯郊區艾倫鎮(Allen)開車10個多小時到艾爾巴索，攻擊目標就是墨西哥人。

這起大規模槍擊案造成22人喪生，其中有7位墨西哥公民、14位美國人及一位德國人，還有數十人受傷。

對於全美拉丁裔民眾及移民來說，本來很多人都已經活在恐懼中，這場槍擊案更是火上澆油。

與之前有影片看到白人對著講西班牙語的人大吼大叫，或川普總統點名民主黨四位少數族裔聯邦眾議員「滾回去」的種族歧視推文不同，許多拉丁裔民眾覺得槍擊案更可怕，是由槍手發動的奇襲，而且槍手完全不掩飾他痛恨拉丁裔族群的想法。

住在亞歷桑納州大城吐森(Tucson)的南方邊界社區聯盟(Southern Border Communities Coalition)總監葛貝卡(Vicki Gaubeca)說：「我們都感覺到了，大家都深深震驚，偏激言論讓種族主義者及白人至上主義者憎恨其他人，刺激他們表現出暴力行為，傷害了我們社區。」

52歲的艾爾巴索居民波提略(Claudia Portillo)則表示，20年前她先生在墨西哥邊境大城華瑞茲(Juarez)遇害，她為了逃離恐懼，帶著孩子到美國展開新生活，覺得艾爾巴索接納了她們一家。

她說：「現在我又想起90年代在華瑞茲的記憶，你總是要注意自己安全。我的孩子都長大了，29歲及27歲，23年前他們得埋葬親生父親，我真的不想重來一次。」