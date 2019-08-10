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沃爾瑪購物好嚇人 有人放話要買「可殺200人的東西」

2019-08-10 17:29世界日報 編譯郭宣含／綜合9日電

一名男子全副武裝走進密蘇里州沃爾瑪，造成顧客驚慌，警察也趕到現場。圖為他高舉雙手...
一名男子全副武裝走進密蘇里州沃爾瑪，造成顧客驚慌，警察也趕到現場。圖為他高舉雙手走到停車場。 (截自NBC電視畫面)
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德州與俄亥俄州上周末在一天內連續發生槍擊案造成至少31死後，佛州一名男子8日走進沃爾瑪要買「可以殺200人的任何東西」引發警方關注；同天在密蘇里州春田市(Springfield)沃爾瑪更有另一名男子全副武裝閒逛，引發民眾恐慌，而遭警方逮捕。

他堅稱 只是表達政治立場

佛州警方發現該名馬丁郡高中畢業生(Martin County High School)阿提(Phil Attey)，他表示只是要表達政治觀點；阿提表示：「我在聖露西港(Port St. Lucie)沃爾瑪，我只是要說出我的心聲。」

現居華盛頓的阿提坦言，這可能並非表達政治觀點的最佳辦法，但他堅稱這只是開玩笑，而且他本身就是槍枝暴力防護維權者。

他說：「我在艾爾巴索事件幾天後到一間沃爾瑪，看到一名像是民族主義者的白人在買槍，我看了很生氣。」

聖露西港警方接到沃爾瑪店員與顧客的報案，副警長戴托羅(Richard Del Toro)表示：「我想此時此刻，我們無法輕忽任何類似話語，我們也鼓勵民眾通報一切事情。」

阿提表示：「這就是個人的力量，不是組織、政黨的力量，而是個人挺身要求不要再有類似案件的力量。」阿提事後未被起訴。

同天下午4時10分密蘇里州春田市沃爾瑪走進一名男子，他身穿防彈背心，手持戰術步槍和另一把槍，店內顧客嚇得倉皇逃離。

他被捕 警搜出逾百發子彈

春田市警察局警督魯卡斯(Mike Lucas)表示， 這名20歲白人男子全副武裝走進沃爾瑪，當民眾嚇得逃出店家時，他還一邊用手機錄影並評論這些民眾，同時一邊推著購物車。

魯卡斯表示，該名嫌犯走出店家時，一名非值勤時間的消防員制伏該名威脅用槍的嫌犯，數分鐘後警方也趕到現場並逮捕嫌犯；警方發現該名嫌犯持有超過100發彈藥。

魯卡斯指出，警方仍在調查嫌犯動機以及他是否意圖鎖定任何人，嫌犯顯然是為了製造混亂，而且與警方的初步接觸顯得相當冷靜。

沃爾瑪警察消防員
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