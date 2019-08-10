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窮孩子跟白人孩子一樣聰明…白登又失言 川普藉機嘲諷

2019-08-10 13:26世界日報 編譯黃秀媛、記者顏伶如／綜合9日電

經常口無遮攔出言不當的前副總統白登，8日又惹出口舌是非；他在愛阿華州發表演說時，表示「貧窮孩子跟白人孩子一樣聰明有才」；雖然白登發現後立即糾正，但已橫生風波，讓川普陣營與白登陣營9日隔空爆發口水戰，互批種族歧視，部分民主黨選民也不認同白登的發言。

白登向「亞裔和西班牙語裔聯盟」(Asian & Latino Coalition)選民說：「我們應該挑戰這些學校的學生，在這些學校設立大學先修課程。我們總覺得貧窮孩子沒這種能力。貧窮孩子跟白人孩子一樣聰明有才。」

正參選總統的白登才因當年有關種族隔離的表現受到攻擊，因此此言一出立刻引起注意；他馬上有所警覺地補充說：「有錢孩子、黑人孩子、亞裔孩子。」

他說：「我們只想如何降低程度。只要給他們機會，他們能做任何人能做的任何事情。」

這項活動雖是由亞裔和拉美裔人士主辦，不過在場的大部分是白人；上述談話只是有現場錄影的冗長演說的一部分，可是消息一傳出，川普總統競選連任組織和白登的批評者立刻逮到機會大肆散播。

尋求2020年成功連任的川普立即見縫插針，9日上午對媒體記者說：「喬 (白登)腦筋有問題。聽到他說話，我忍不住『哇』一聲。這不是能當你們總統的人，不過如果他獲得提名，我會很開心。」

白登競選團隊則回應表示：「川普腦袋才是一團漿糊。」

白登在民主黨20幾個總統參選人中，聲望一直遙遙領先，民調支持度也超過川普，因此成為川普的假想敵。

73歲的川普曾宣稱76歲的白登身心不像以前那麼敏銳，白登最近也對川普加強批評，指責川普煽動白人至上的火焰，毫無道德領導風範。

為了避免失言風波繼續擴大，白登競選團隊總幹事凱特．貝汀費爾德(Kate Bedingfield )9日發表聲明表示，白登當時確實失言，但也立即做出修正。

聲明中表示，白登經常強調，所有孩子都應該擁有公平機會，出生於經濟弱勢家庭的孩子，與出生於富裕家庭的孩子，其實一樣聰明。

貝汀費爾德也指責川普競選組織企圖轉移注意力，逃避「他用種族主義分化國家的可惡紀錄。」

但是，白登的口誤發生在他的種族紀錄成為民主黨初選焦點之時，對他的形象不利；白登的黨內對手，紐約市長白思豪即強調白登陣營匆忙宣稱這是口誤，與他說的話同樣令人關切。這顯然暗示白登為人有問題。

事實上，曾以「失言機器」(gaffe machine)自嘲的白登，這次再次說錯話，讓某些民眾覺得「心直口快」或許是他頗為可惜的發言習慣。

政治觀察家指出，如果以善意立場解讀，或許白登只是搞錯觀念，但這之間同樣也出現著讓人感到遺憾的失言模式；過去幾天，白登就曾把剛下台的前英國首相梅伊(Theresa May)與英國第一任女首相柴契爾夫人(Margaret Thatcher)混為一談；還把周末期間發生大規模槍擊屠殺案的地點弄錯，說成是「休士頓」與「密西根州」，後來才又改口。

前副總統白登又失言，說「窮孩子跟白人孩子一樣聰明」，後來趕緊澄清，但已引起軒然大...
前副總統白登又失言，說「窮孩子跟白人孩子一樣聰明」，後來趕緊澄清，但已引起軒然大波。圖為白登當天在愛阿華州博覽會上與孩子自拍。 (路透)
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白登在愛阿華州造勢出席博覽會，發表政見。 (美聯社)
白登在愛阿華州造勢出席博覽會，發表政見。 (美聯社)
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