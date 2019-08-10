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「國家靈魂」之戰 白登批川普品格當競選主軸

2019-08-10 13:27世界日報 編譯黃秀媛／綜合9日電

民主黨總統參選人中，白登不像桑德斯一樣主打全民聯邦醫療保險這種重大政策，不像華倫一樣主張政府徹底轉型；相反的，他把2020年大選描述成對美國品格的考驗。

過去三個月他一直忙於應付民主黨進步派對他長久以來的政策紀錄發動的攻擊，而德州和俄亥俄州最近接連發生血腥殺戮，讓他得以重新聚焦原定的競選方針，痛批川普總統的種族主義和反移民言論。

白登本周在愛阿華州造勢時，即指責川普沒有道德領導風範，對團結國家也毫無興趣，宣稱「我不會讓這個人重新當選美國總統」。

白登的黨內對手對川普也群起而攻之，可是只有白登把川普和美國的品格當成競選主軸，一再把明年大選稱為爭奪「國家靈魂」之戰。

白登堅持總統言行應為全民表率當然也有風險；他幾個月來因昔日對種族和性別的立場和談話備受批評，現在又因8日說「貧窮孩子跟白人孩子一樣聰明有才」惹出風波。

白登的顧問辯稱，與川普根本不配當總統的品格相比，白登過去的政策立場在民主黨初選和大選沒什麼大不了的。

白登也抓住川普這方面的缺點發動猛攻。他7日說：「總統說話關係重大，能喚起我們本性中的好天使，也能引發國家最深切、最黑暗的勢力。」

他8日又說：「這個總統說的每一句話，做的每一件事，都鼓勵白人至上。」

愛阿華州一個老師深有同感，表示白登很有總統風範，「向我們顯示我們現在所需要的」。另一個陪同90歲老母來聽白登演講的男子說，白登批評川普的談話讓人感到安心，他本人也很有尊嚴。

川普也注意到白登的演說，稱之為無聊。他後來痛斥批評他的民主黨人，指責他們把種族主義帶進全國論壇。共和黨人對白登又講錯話也樂不可支，迅速大肆散播這段談話的錄影。

白登在推特上發文，顯示自己在愛阿華州博覽會與選民零距離互動。 (白登推特)
白登在推特上發文，顯示自己在愛阿華州博覽會與選民零距離互動。 (白登推特)
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