川普十天高球假期 軍國大事暫拋腦後

2019-08-10 13:28 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合9日電



川普總統正面臨國內外一連串危機，可能影響他接下來的競選連任策略，但他8日照舊啟程前往自家事業位於新澤西州的高球度假村，開始每年8月為期十天的高球假期，把這些軍國大事暫時拋在腦後。

川普可能在這十天舉行多次公開活動，或會見白宮高層討論國家大事，但多位助理透露，川普可能只把時間花在打高爾夫球、看電視新聞報導，以及發推文這三件事。

美聯社報導，川普民調支持度停滯不前，他鼓舞全國民心的能力備受質疑，在上周末兩起大規模槍擊案後還受到外界壓力要拿出行動因應。

在這些內政挑戰之外，川普在外交上還有美中貿易戰、北韓核武、伊朗關係、阿富汗和談等棘手問題要處理。

川普本人或許信心滿滿，但眼見20多位民主黨總統參選人想要取代他入主白宮，未來十天白宮得多面應戰，維持川普在川粉陣營的優勢，而非爭取更多選民支持他。

德州萊斯大學總統歷史學者賓克利(Douglas Brinkley)說：「想要爭取連任的總統，有時候會面對敵營的猛烈攻擊，有時候總統得設法讓全國民眾的傷口癒合，或強烈表達出你真的想要改變現狀，但川普很久以前就打定主意，他當總統的方式是分化與攻擊，恫嚇朋友與敵人就範。」

與之前在位總統不同的是，川普在黨內並未面對嚴重的初選威脅，他牢牢掌握了共和黨，因此只需要專心對付民主黨的總統大選對手。

川普的性格與反應捉摸不定，連在遠離華盛頓及白宮時也如此，這點讓助理頗為憂慮，但顯然他毫不在乎。

前白宮聯絡室主任史卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)說：「他不認為正面臨任何挑戰，他的態度是『經濟大好，我狠狠教訓了中國，其他一切都只是雜音』。媒體反對他、支持者愛他，民主黨人看來不是什麼威脅，所以他還是照舊去過他的假期。」