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冷血？梅蘭妮亞微笑抱槍擊案孤兒 川普燦笑還豎大拇指

2019-08-10 09:37聯合報 記者田思怡╱即時報導

美國第一夫人梅蘭妮亞8日在推特貼出她陪同川普總統前往德州艾爾帕索大學醫院探望槍擊案傷患的照片，其中一張是她抱著在槍擊案中成為孤兒的兩個月大男嬰，照片中她和川普都笑得很燦爛，川普還豎起大拇指。這張照片在社群媒體引起很大的反彈，網友批評川普「沒有同情心」。

有些網友批評川普在這麼悲傷的場合還笑得這麼開心，甚至豎起大拇指；也有人質疑這名嬰兒為何要與言論煽動仇恨，害他父母喪命的領袖一起合影。

男嬰名喚保羅，他的父母，23歲的安德烈．安瓊多（Andre Anchondo）和24歲的喬丹．安瓊多（Jordan Anchondo）3日不幸命喪槍下。喬丹用身體護住兒子，安德烈則為妻子擋子彈，當時媒體大幅報導這對年輕夫婦的感人故事。保羅五歲的姐姐也成為孤兒。

保羅的手指也斷了，被送到大學醫院救治後已出院，但川普7日前往醫院探望傷患時，保羅的伯父提托．安瓊多（Tito Anchondo）據說應白宫的要求把保羅帶回醫院會見川普，留下這張合影。

提托接受媒體訪問時表示，他和死去的弟弟安德烈都是川普的支持者。他說：「我認為人們誤解了川普的理念，我弟弟很挺川普。」提托並希望外界不要把他家人的悲劇政治化。

院內的醫生說，川普在醫院內吹嘘他今年一月在艾爾帕索舉辦造勢大會，參加的群眾比民主黨總統參選人歐洛克（Beto O'Rourke）的場子踴躍，醫生認為川普在醫院裡提這件事顯得「沒有同情心」。

美國第一夫人梅蘭妮亞8日在推特貼出她抱著兩個月大的保羅，與保羅的伯父母合影的照片...
美國第一夫人梅蘭妮亞8日在推特貼出她抱著兩個月大的保羅，與保羅的伯父母合影的照片。保羅的父母在德州艾爾帕索槍擊案中喪生。取自梅蘭妮亞推特
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川普梅蘭妮亞
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