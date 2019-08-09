美情報界二把手被逼退 辭呈酸溜溜「祝您逢凶化吉」

2019-08-09 21:49 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



美國總統川普繼上月宣布國家情報總監柯茨8月15日離職後，本月8日又宣布，國家情報副總監蘇．戈登（Sue Gordon）也將於15日離職，隸屬於國家情報總監辦公室的國家反恐中心主任馬奎爾（Joseph Maguire）將代理國家情報總監。

華爾街日報報導，消息人士透露，川普的盟友要求川普逼退戈登，防止她依法代理國家情報總監。

白宮提供的戈登辭職信顯示，戈登在信中用手寫文字強調，她是應川普要求辭職，「我辭職是因為我愛國和敬重長官，不是我個人想這麼做」。戈登寫道：「您的確應該要有自己的團隊。」最後她署名道：「祝您逢凶化吉，一路順風。蘇。」

戈登出任國家情報副總監前，在中央情報局工作25年，幾名現任與前任美國官員說，戈登在情報界備受尊敬，因為她不會為政治目的曲解情報分析結果。

接近白宮人士說，一些國會議員和川普盟友告訴川普，戈登是個麻煩，把她留下對川普不利。戈登與曾在前總統歐巴馬政府擔任中情局長的布瑞南關係很好，而布瑞南經常批評川普。

川普在推特發文說：「2010年退役的海軍中將馬奎爾曾擔任各層級指揮官，包括海軍特戰司令部。他還是哈佛大學的國家安全研究員，我深信他會有傑出表現。」

柯茨辭職後，川普提名德州聯邦眾議員雷克里夫接任，但兩黨質疑雷克里夫缺乏情報經驗，更在資歷上造假。川普2日表示，雷克里夫退出國家情報總監提名。