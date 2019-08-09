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影／不忍心！美當局逮非法移民 女孩淚崩為父求情

2019-08-09 17:05聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國移民及海關執法局（ICE）7日突襲密西西比州多家食品加工廠，逮捕約680名多來自拉美國家的非法移民，也讓他們的孩子一夕間成為孤兒、不知所措。一名11歲女孩受訪時聲淚俱下，懇求當局釋放自己的父親。

CBS News報導，這名女孩名叫瑪德蓮娜（Magdalena Gomez Gregorio），她邊哭邊求政府官員「有點良心」，把她的父母及其他人都放走，因為他們「沒做壞事」。記者指出，這些小孩放學回家後得知父母被抓的消息，被鄰居甚至陌生人接往社區中心接受安置。除瑪德蓮娜外，現場可見多名小孩雙手摀臉，哭著想找爸媽。

這是美國史上最大規模的單一州移民突檢行動，ICE出動數百名探員，將7處不同食品加工廠團團包圍，以防有漏網之魚，並逐一要求作業員將隨身財物放進塑膠袋內，再用塑膠束帶綑住雙手，押上巴士送往州國民兵機棚的處置中心，進行偵訊。

ICE發言人考克斯（Bryan Cox）聲明指，有300人因已進入聯邦移民訴訟程序而獲釋，其他人會被送往ICE拘留中心羈押，並指ICE特別關照有育兒或接送小孩上學問題的被捕民眾，包括允許他們利用處置中心電話聯絡安排，並且進行「迅速處置與送回」。

移民權益團體指控，ICE突檢行動侵害民眾的憲法保障權利，經常帶有歧視地選擇對象，特別著重拉丁裔勞工，還有多起過度使用武力逮捕拘留的案例。不過，ICE代局長艾本斯強調，他們是依證據調查，完全與種族無關。

美國移民及海關執法局探員7日大舉突檢密西西比州多家食品加工廠，一名11歲女孩在媒...
美國移民及海關執法局探員7日大舉突檢密西西比州多家食品加工廠，一名11歲女孩在媒體鏡頭前聲淚俱下，懇求政府「有點良心」，釋放自己的父親。畫面來源：WAPT
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移民塑膠袋巴士
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