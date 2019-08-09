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華人憂成「公共負擔」不敢看病？亞健社：別擔心

2019-08-09 15:47世界日報 記者劉先進／屋崙報導

聽說有居民因為擔心成為公共負擔，而不敢去領取糧食，亞健社雇員的積極勸說，讓民眾打...
聽說有居民因為擔心成為公共負擔，而不敢去領取糧食，亞健社雇員的積極勸說，讓民眾打消疑慮。 圖／123RF
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川普政府去年提出有關「公共負擔」（public charge）新擬定條例。條例針對綠卡等申請者，若政府預測其在未來可能獲得白卡或其他救濟而成為公共負擔，移民部門將拒絕移民申請。屋崙亞健社執行長廣田美代子（Sherry Hirota）說，針對此問題，該機構透過翻譯公共負擔資訊，舉辦法律諮詢診所告訴大家，醫療服務是民眾享有的基本權利，還未出台的公共負擔規定，不會影響民眾就診。

「公共負擔」新定義涵蓋不少福利，除現有的現金援助（SSI和TANF）和長期護理，還包括Medi-Cal，CalFresh， Medicare D部分低收入補貼（處方藥），住房援助，如公共住房或第八條款住房選擇券計畫等。

廣田美代子表示，此前聽說有居民因為擔心成為公共負擔，而不敢去領取糧食，亞健社雇員也積極勸說，讓民眾打消疑慮。

亞健社的相關工作分三步走，首先，提供給病人有關公共負擔的正確資訊，比如將相關條文和解釋翻譯成包括中文在內的各種語言。其次，讓患者知道，他們有權利接受醫療服務。亞健社目前在位於Webster街835的大樓等地址，每周都會舉行法律諮詢診所，解答民眾疑問，防止公眾恐慌，讓他們不用擔心，直接來亞健社看病。

最後，若公共負擔新規定正式出台，亞健社也會及時更新。「病人來到亞健社，就是對醫院的信任，亞健社不會交出病人資訊，也不會做出傷害他們的事情。」

她表示，公共負擔新規定還在接受公眾評價，隨時可能出台。「我們很有自信，這個擬定的新規是非法的，即使按目前條例能成型，全國的很多社區組織也會在法庭上訴。」

移民患者綠卡
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