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推特封「米契」團隊帳號 共和黨擬拒刊廣告反制

2019-08-09 15:16世界日報 編譯黃秀媛／綜合8日電

美國參院共和黨領袖米契‧麥康諾競選連任組織，在推特貼出民眾在麥康諾的肯塔基州路易斯市住宅外面做暴力威脅的影片，結果帳戶遭到推特封鎖。

競選組織的推特帳戶已看不到這支把抗議者稱為「憤怒的左派暴民」的影片，不過競選經理葛登表示他們並未予以刪除，而且至今還無法使用帳戶。

推特發表聲明說，它暫時封鎖這個帳戶，因為用戶貼出「違反我們的反暴力威脅政策，尤其是涉及身體安全的威脅的推文」。

推特宣稱除非用戶同意刪除這支影片，它不會把帳戶解禁。

推特的政策禁止用戶分享對個人或團體做暴力威脅的內容，因此明明是麥康諾受到威脅，他的團隊卻因貼出抗議者在他門前用髒話尖叫辱罵，甚至要對他的心臟下刀的影片而帳戶遭到封鎖。

推特此舉使川普總統競選組織、共和黨全國委員會、共和黨參院和眾院競選組織非常不滿，指責推特立場偏頗，誓言除非麥康諾競選組織的帳戶解除封鎖，否則不再在推特花錢打廣告。

共和黨全國參院委員會說，「屠殺米契」的標籤在推特風行了一整天，推特不聞不問，現在有人揚言要刺殺麥康諾，米契團隊推出影片，卻遭到封鎖。「屠殺米契」的標籤是批評者用以指責麥康諾面對接連發生槍擊屠殺事件，卻仍阻撓立法加強管制槍械。

葛登指責推特採用雙重標準，任由「屠殺米契」標籤風行，卻因競選組織貼出麥康諾受到威脅的影片，封鎖競選組織的帳戶。

共和黨人近年來尖銳批評推特、谷歌、臉書和其他網路公司打壓保守派的聲音，川普更一再揚言展開調查，共和黨國會議員也宣稱要舉行公聽會和制定新法加以管制。

共和黨屠殺川普
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