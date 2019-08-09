214市長聯名施壓、川普挺擴大背景調查 麥康諾反控槍態度軟化

2019-08-09 15:17 世界日報 記者 世界日報 記者 許惠敏 ／華盛頓報導



美國總統川普。 歐新社 分享 facebook

在214位市長聯名施壓和川普總統表達強化購槍背景調查的立場，參院多數黨領袖麥康諾8日原先反控槍的態度軟化。麥康諾不願提前結束休會、召回參議員進行控槍立法投票，但承諾參院復會時將考慮包括背景調查在內的控槍立法。

上周末兩起槍擊案奪走31條無辜人命，包括俄亥俄州岱頓(Dayton)與德州艾爾巴索(El Paso)在內，共214個城市市長8日上午向國會領袖寫聯名信，要求參院兩黨領袖召回議員，立刻對槍管立法做出行動。

「美國市長站在這流行病的前線，我們社區無法等待政府做出反擊行動」，「城市安全不是政黨議題」，共和黨籍的全美市長聯盟(U.S. Conference of Mayors)主席密西根州羅徹斯特山丘市市長巴爾內特(Bryan Barnett)在信中敦促參院復會，審議兩條今年2月已獲眾院跨黨支持的槍管法，一是H.R. 8「跨黨背景調查法」，此法將填補過去購槍者背景調查的嚴重漏洞，包括阻止具有暴力威脅人士購買槍枝，並禁止無照槍枝的轉賣；另一是H.R. 1112的「2019年增強背景調查法」，此立法案將背景檢查審查期從原先的3天，延長至10天。

聯盟第二副主席市長、這次槍擊事件發生地岱頓市市長惠利( Nan Whaley)說，對一個城市而言，沒有任何事件慘過槍擊案，岱頓正努力從傷痛復原，「但我們無法面對悲劇而無行動，冷漠地等著下一場暴力再次發生」。

麥康諾在接受肯州廣播電台訪問時表示，他會在國會秋季復會時，考慮擴大購槍背景調查和其他抗擊槍支暴力的立法措施，「我們會先跨黨派討論，希望有共識，真的通過點什麼。」麥康諾說，川普總統在8日曾和他通過電話。

共和黨掌控的參院原本對擴大聯邦背景調查的槍管立法持反對立場，但在周末兩場大規模槍擊事件後，面臨巨大壓力。一群反槍枝暴力者從本周連續兩天在麥康諾選區肯塔基州路易維爾的宅邸和辦公室前示威，要求麥康諾為目前的白人至上主義風潮和槍枝暴力做出行動。

民主黨籍眾院議長波洛西則在8日下午向總統喊話，希望總統動用憲法權力召回參議員，回華府審議並通過控槍法。