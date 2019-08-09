全球第一名！美國1年浪費6000萬噸食物

2019-08-09 14:31 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



美國是全球浪費食物最嚴重的國家。圖片來源／ingimage 分享 facebook 根據統計，全球浪費食物最嚴重的國家，就是美國；全美生產的農產品當中，高達五成遭到丟棄，換算起來每年約有6000萬噸、價值1600億元的浪費，不僅累積起來等於所有食物的三分之一，也造成環境汙染。

環保署表示，美國掩埋場裡數量最多的單一垃圾，就是遭到浪費的食物；如果以人數換算，平均每名美國人每天浪費一磅食物。

調查顯示，以一家四口的美國家庭為例，平均每年浪費的農產品約1600元。

聯合國報告提及要「減少食物浪費」，美國已訂定全國減少食物浪費的目標，希望在2030年以前把食物浪費減少50%。聯邦食品暨藥物管理局(FDA)並在網站上列出消費者因應對策，以減少食物浪費、節省開銷和保護環境。

為什麼美國人容易浪費食物？問題關鍵在於相較於全球其他國家，食物在美國較為便宜，因為玉米、小麥、牛奶及黃豆等項目擁有政府補助。

社會文化也是讓食物流於浪費影響因素之一，美國社會非常講究食物外觀好看，可惜新鮮蔬菜水果容易因為碰撞而留下痕跡，或者變黑、變黃，看起來枯萎、色澤不佳，美國消費者對於這些賣相不好的蔬果，興趣缺缺。

食品暨藥物管理局建議，如果可能的話，在超市裡挑選其他消費者不願購買的「醜陋」蔬果；這些農產品雖然看起來不完美，但實際上並沒有受損，也沒有腐爛，安全無虞，營養價值也沒有損失，而且價格方面經常還有折扣。

出外用餐時，消費者可向店家要求份量較少的餐點，既可避免浪費，也可防止飲食過度。吃不完的食物可要求打包帶走。

食品暨藥物管理局建議，冰箱冷藏室要維持華氏40度以下，才能保持食物安全，冷凍庫則要維持在華氏零度。