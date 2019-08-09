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美國情報總監缺 川普速派代理防真空

2019-08-09 13:46聯合晚報 編譯盧炯燊孫梁／綜合報導

2010年退役的麥吉爾海軍中獲川普總統提名代理國家情報總監，15日就職。 美聯社
2010年退役的麥吉爾海軍中獲川普總統提名代理國家情報總監，15日就職。 美聯社
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美國國家情報總監柯茨(Dan Coats)宣布辭職後，副總監蘇．戈登(Sue Gordon)也將與柯茨同於15日離任；為了避免國家情報總監辦公室(ODNI)兩大巨頭位置同現真空，總統川普立即提名麥吉爾(Joseph Maguire)代理國家情報總監，將於15日就職。

川普在推特發文說：「2010年退役的麥吉爾海軍中將曾擔任各層級指揮官，包括海軍特戰司令部。他還是哈佛大學的國家安全研究員，我深信他將有傑出的表現。」

即將卸任的柯茨也讚賞麥吉爾，稱他將是情報部門的傑出領導。

總統川普8日透過推文先宣布副總監戈登辭職的消息；他在推文中形容戈登的專業，在過去兩年對她深為了解，並對她表達極大的敬意；然而儘管川普盛讚她，但顯然不會任命戈登為代理情報總監或直接提名她接替柯茨。戈登出任國家情報副總監前，在中央情報局(CIA)工作25年。

彭博資訊8日表示，戈登與川普在橢圓形辦公室會晤後，川普證實她已辭職；不過紐約時報則報導，戈登實際上會見了副總統潘斯，同時留下辭職信。

原提名賴特克里夫

柯茨上周宣布辭職後，川普總統提名國會眾議員賴特克里夫(John Ratcliffe)為國家情報總監，但受到兩黨的質疑和反彈，指賴特克里夫缺乏情報經驗及沒資格擔任此職，更被曝出在經資歷上造假；川普上周撤銷提名，使得統領17個情報部門的第一號人物位置仍然空懸。

在川普宣布戈登辭職後不久，即宣布提名麥吉爾出任國家情報總監。麥吉爾目前擔任國家反恐中心總監(Director of the National Counterterrorism Center)。

川普上任後與情報部門的關係一直不睦，不清楚他提名麥吉爾出任代理總監後，最後是否會扶正。

柯茨辭職後，戈登最初似乎很有可能填補這個角色，然而賴特克夫的提名撤回後，有報導稱川普只希望從戈登以外找人接任柯茨遺下的空缺。

有消息指出，傳出戈登離職前，白宮已要求ODNI提供一份在該部門工作90天（含）以上的高級情報官員名單 ，顯然是從中物色人選。

美國國家情報副總監蘇．戈登請辭。 美聯社
美國國家情報副總監蘇．戈登請辭。 美聯社
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