親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

強颱利奇馬減弱！ 台鐵公布今天恢復行駛班次

強颱來襲只有毛毛雨？台北人放假很心虛 台中人很火大

要保護隱私又要防制犯罪 臉書兩面為難

2019-08-09 11:09聯合報 記者季晶晶╱即時報導

【編譯季晶晶／綜合報導】美國聯邦調查局（FBI）希望能更積極的監控社群媒體，以提早察覺公共安全威脅，勢必與社群巨擘臉書的隱私權政策有所衝突。臉書上月才和美國政府達成50億美元和解案，正努力遵循承諾加強保諾用戶隱私。

華爾街日報報導，FBI上月公開招標，要求外部供應商提供企畫書，自臉書、推特和其他社群媒體擷取大量公開資料，以便「主動辨識並因此監控對美國與其利益的威脅」。FBI的標案數周前即已上網公告，截標日期是8月27日，遠早於德州和俄亥俄州發生震撼全美的大規模槍擊案，這些案子促使美國總統川普呼籲社群媒體平台多做一些事，在潛在槍手動手前就把他們找出來。

根據臉書的用戶協議以及熟悉該協議執行方式的人士，FBI尋求的服務似乎違反臉書不准將其數據用於監控目的禁令。

FBI在招標說明裡表示，相信能在「確保滿足所有隱私和公民自由相關規定」的情況下蒐集資料。

臉書發言人謝絕評論。推特發言人表示，該公司政策禁止「任何實體為了監控目的，或以任何其他與用戶對隱私的合理期望不相符的方式」使用其數據。

FBI想蒐集的公開資訊並不包括用戶私人傳訊和貼文，但包括人名、用戶ID和照片等；根據隱私專家，與外部資料來源結合使用的話，可以建立用戶的詳細個人檔案，並追蹤他們的社交生活。

FBI和其他執法單位正面臨日益沉重的壓力，對抗大規模暴力和國內恐怖主義帶來的挑戰。近來多起攻擊活動的行凶者，都在留言板和社群媒體討論過仇恨的意識型態，有些人還在動手前先貼文警告。

在此同時，社群媒體，特別是臉書，因為前兩年出現連串隱私相關的失誤、被施壓要更妥善的保護用戶資料後，現在卻陷入兩難，因為政府不同部門各有互具競爭性的職責。

FBI的標案將加劇執法部門和鼓吹公民自由人士之間長久以來的爭執，他們對該如何使用社群媒體來偵測和調查潛在犯罪活動的看法各異。

美國聯邦調查局（FBI）希望能更積極的監控臉書等社群媒體，以提早察覺公共安全威脅...
美國聯邦調查局（FBI）希望能更積極的監控臉書等社群媒體，以提早察覺公共安全威脅。路透
分享

FBI社群媒體
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

美國小飛機墜民宅後院 機上一家3口罹難

2019-08-09 08:59

群龍無首！美國家情報副總監辭職 生效日和總監同日

2019-08-09 08:01

美駐港外交官見黃之鋒後資料遭披露 美批陸：流氓政權

2019-08-09 07:16

川普任命反恐主任馬奎爾 代理國家情報總監

2019-08-09 10:51

眾星聲援 殺嫖客判無期美國女子獲釋

2019-08-08 17:40

影／砰砰砰聽成槍聲！時報廣場民眾大逃亡釀22傷

2019-08-08 16:18

拒公開報稅表 川普與加州角力

2019-08-08 16:09

費城穆斯林受辱 「滾回妳的國家」

2019-08-08 14:48

川普探槍擊案傷者 嗆聲四起

2019-08-08 14:37

美傳持刀隨機搶劫殺人！4人死亡2人受傷

2019-08-08 14:33

譴責槍擊案 德州槍手父母：兒子被人洗腦

2019-08-08 14:01

聯邦10年來最大行動！突檢密州多家工廠 逮680名無證客

2019-08-08 14:00

加州連環砍人搶劫案 警方：至少4死2傷

2019-08-08 13:53

槍案連環爆 川普俄州、德州探傷者 數百人抗議

2019-08-08 13:40

否認煽動暴力極端主義 川普：我讓民眾更團結

2019-08-08 13:40

川普探望槍擊案傷者 抗議者轟：這裡不歡迎你

2019-08-08 13:30

接連3起飯店縱火案 夏威夷當局著手調查

2019-08-08 13:11

非法移工大捕抓！美國ICE一日逮680人的「黑工逃亡」

2019-08-08 12:35

槍擊案後首見行動！白宮邀科技公司商討網路極端主義

2019-08-08 10:49

一周內換三人！波多黎各新總督上任

2019-08-08 09:10
看更多

熱門文章

「日本最省女孩」日花不到60元伙食費 34歲買3間房退休！

2019-08-08 13:42

美中貿易戰何時了？瑞信：待這2種情況發生

2019-08-08 16:06

美駐港外交官見黃之鋒後資料遭披露 美批陸：流氓政權

2019-08-09 07:16

這也太誇張了！超有錢產油大國 半數人買不起房

2019-08-09 10:00

敦南科技被美商Diodes併購 成交價碼4.28億美元

2019-08-09 07:15

克魯曼：美股近日暴跌 顯示市場醒悟2件事

2019-08-08 17:16

陸再打「稀土牌」 揚言要讓加徵的關稅由美消費者承擔

2019-08-08 16:52

車子大翻轉七圈撞上路樹 她腹部遭安全帶切開

2019-08-08 11:39

影／砰砰砰聽成槍聲！時報廣場民眾大逃亡釀22傷

2019-08-08 16:18

鯊魚真的嗜血？網紅Youtuber竟然海中滴血實驗

2019-08-08 14:55

樂透得主每月樂領38萬 超暖心哥哥拿獎金照顧弟弟

2019-08-08 16:18

閃電擊中化糞池 家中馬桶瞬間被炸碎

2019-08-08 17:29

吉爾吉斯第二度攻堅 突破支持者防線逮捕涉貪前總統

2019-08-08 22:23

眾星聲援 殺嫖客判無期美國女子獲釋

2019-08-08 17:40

群龍無首！美國家情報副總監辭職 生效日和總監同日

2019-08-09 08:01

美中貿易戰 川普愈發靠直覺而非專業建議

2019-08-08 14:41

採購黃豆…好心沒好報

2019-08-08 23:23

鬼遮眼？這個箭頭怎麼轉都指向同一方

2019-08-08 11:54

吉爾吉斯抓前總統 軍警卻打輸民眾…被殺遭俘

2019-08-09 00:21

美國暫不發向華為銷售的許可 反制中國停買農產品

2019-08-09 06:21

英國母藉生病之由騙錢整容 鼓勵14歲女兒隆胸成名

2019-08-08 22:22

男為採集蝙蝠糞便 掉入30公尺深岩縫卡4天幸運獲救

2019-08-08 17:38

影／吉爾吉斯拘捕前總統 軍隊竟遭支持者開槍擊退

2019-08-08 12:10

比正妹還吃香 印度網紅是會唱歌母驢

2019-08-08 22:18

美頒臨時禁令 封殺華為

2019-08-09 01:31

Visa市值超越全球銀行

2019-08-09 01:31

川普批陸：不公平貿易扼殺美國

2019-08-08 23:47

可飛5000公里！ 俄羅斯秀新型無人機「獵人」

2019-08-08 13:17

美傳持刀隨機搶劫殺人！4人死亡2人受傷

2019-08-08 14:33

白宮下令政府採購 禁用陸貨

2019-08-08 14:37

日本鐵路站設特別版皮卡丘閘門 刷卡聲變「PIKACHU」超治癒

2019-08-08 14:08

道瓊漲371點 標普500指數創2月最大漲幅

2019-08-09 07:48

殺人逃亡 加國2青少年屍體尋獲

2019-08-08 14:37

物資遭扣逾月 華為向美企索償「數億人民幣」巨額

2019-08-08 13:02

費城穆斯林受辱 「滾回妳的國家」

2019-08-08 14:48

吉爾吉斯拘捕前總統 特種部隊吃癟

2019-08-08 14:37

日韓釋善意 貿易戰緩解

2019-08-09 01:47

超微新晶片 贏得Google訂單

2019-08-09 01:47

AMD力推自家伺服器晶片 號稱比英特爾更快、更便宜

2019-08-08 14:48

公債殖利率反彈+陸出口優於預期 美股道瓊盤初漲100點

2019-08-08 22:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top