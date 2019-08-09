要保護隱私又要防制犯罪 臉書兩面為難

2019-08-09 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



【編譯季晶晶／綜合報導】美國聯邦調查局（FBI）希望能更積極的監控社群媒體，以提早察覺公共安全威脅，勢必與社群巨擘臉書的隱私權政策有所衝突。臉書上月才和美國政府達成50億美元和解案，正努力遵循承諾加強保諾用戶隱私。

華爾街日報報導，FBI上月公開招標，要求外部供應商提供企畫書，自臉書、推特和其他社群媒體擷取大量公開資料，以便「主動辨識並因此監控對美國與其利益的威脅」。FBI的標案數周前即已上網公告，截標日期是8月27日，遠早於德州和俄亥俄州發生震撼全美的大規模槍擊案，這些案子促使美國總統川普呼籲社群媒體平台多做一些事，在潛在槍手動手前就把他們找出來。

根據臉書的用戶協議以及熟悉該協議執行方式的人士，FBI尋求的服務似乎違反臉書不准將其數據用於監控目的禁令。

FBI在招標說明裡表示，相信能在「確保滿足所有隱私和公民自由相關規定」的情況下蒐集資料。

臉書發言人謝絕評論。推特發言人表示，該公司政策禁止「任何實體為了監控目的，或以任何其他與用戶對隱私的合理期望不相符的方式」使用其數據。

FBI想蒐集的公開資訊並不包括用戶私人傳訊和貼文，但包括人名、用戶ID和照片等；根據隱私專家，與外部資料來源結合使用的話，可以建立用戶的詳細個人檔案，並追蹤他們的社交生活。

FBI和其他執法單位正面臨日益沉重的壓力，對抗大規模暴力和國內恐怖主義帶來的挑戰。近來多起攻擊活動的行凶者，都在留言板和社群媒體討論過仇恨的意識型態，有些人還在動手前先貼文警告。

在此同時，社群媒體，特別是臉書，因為前兩年出現連串隱私相關的失誤、被施壓要更妥善的保護用戶資料後，現在卻陷入兩難，因為政府不同部門各有互具競爭性的職責。