拒公開報稅表 川普與加州角力

2019-08-08 16:09 世界日報 編譯組／灣區7日電



美國總統川普。 本報資料照 分享 facebook

加州州長紐森日前簽署一項法案，要求2020總統選舉的參選人必須公開報稅表，否則就不能參加加州的總統初選。這項法案明顯針對川普，目的是逼使他公開他的報稅表，因為川普打破慣例，一直拒絕公開報稅表。川普已經提出訴訟，控告這項加州法律違憲，反映出他仍然不願公開報稅資料。加州能夠藉著這項法案逼使川普公開報稅資料嗎？這個議題不但成為了輿論討論焦點，而且很快就會形成一次政治風暴，雙方的角力很可能要由聯邦最高法院去解決。

川普6日已提出訴訟，控告該項加州法律違憲，指任何總統參選人都不該被任何州所拒絕，加州的選民不該被剝奪投票給川普的權利。

除了川普提告，共和黨也提出訴訟，同樣指法案違憲。而且共和黨的訴訟還涉及其他藍州，目的是避免其他藍州會步加州後塵，通過同樣的法律。

紐森6日發推文反駁川普，還呼籲說川普要解決問題很容易，那就是公開報稅表。紐森又說，加州是全球最大經濟體之一，因此有特別的責任，保證參選人的稅務透明化。加州和全國選民有權知道參選人的報稅情況。

專家認為，加州的總統初選將於明年3月3日(超級星期二)舉行，因此加州的初選選票在今年11月就要決定選票上的參選人姓名，所以法院將會很快就處理川普和共和黨的訴訟。屆時雙方就必然爆發一場法律大戰。

無論聯邦地方法院和上訴法院的勝負如何，估計加州和川普雙方都不會退讓，訴訟最後只能上訴到聯邦最高法院；如果最高法院的保守派把票投給川普，川普就會成為勝利者，仍然無須交出報稅表。

不過，專家估計，由於時間緊迫，訴訟更可能還未上訴至聯邦最高法院，加州的初選就要舉行。屆時的混亂局面將不知如何處理。