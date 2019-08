費城穆斯林受辱 「滾回妳的國家」

德州剛發生與族裔相關的濫射事件,賓州芝麻街遊樂園(Sesame Place Amusement Park)周二有一白人女子,被指對穆斯林女性遊客比中指,叫她「滾回自己國家(go back to where you came from)」。受辱者表示,該女子可能只是模仿川普總統的行徑。

CBS電視台報導,在費城出生成長的Zafirah Moore在社交媒體傳播一段錄像,立即引發議論。錄像中,一名不知名女性,多次對Moore伸出中指、罵髒話,最後氣急敗壞,企圖搶過Moore正在錄影的手機,並高喊,「不要拍我」。

錄像畫面先出現該女子與另一人吵架、罵髒話,Moore要求兩人注意語言,因為自己的小孩在旁邊。該女子見有人錄影,惱羞成怒,罵出成串髒話,並要她滾回自己的國家。Moore事後接受CBS訪問時表示,「雖然我看上去與他人不同,但我是個人」。她說若對方願道歉,自己會接受。

隨行的Moore家人表示,遊樂園要求該女子離開,但給了她門票,改天可再來。周三,園方在臉書官網發布聲明:芝麻街樂園只歡迎尊重他人的遊客,不允許這類行為。該遊客已被立即請出遊樂園,沒有另給門票,也不准再回來。

視頻網址:https://cbsloc.al/33laf7N。