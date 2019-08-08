費城穆斯林受辱 「滾回妳的國家」

2019-08-08 14:48 世界日報 記者 世界日報 記者 呂賢修 ╱綜合報導



德州剛發生與族裔相關的濫射事件，賓州芝麻街遊樂園(Sesame Place Amusement Park)周二有一白人女子，被指對穆斯林女性遊客比中指，叫她「滾回自己國家(go back to where you came from)」。受辱者表示，該女子可能只是模仿川普總統的行徑。

CBS電視台報導，在費城出生成長的Zafirah Moore在社交媒體傳播一段錄像，立即引發議論。錄像中，一名不知名女性，多次對Moore伸出中指、罵髒話，最後氣急敗壞，企圖搶過Moore正在錄影的手機，並高喊，「不要拍我」。

錄像畫面先出現該女子與另一人吵架、罵髒話，Moore要求兩人注意語言，因為自己的小孩在旁邊。該女子見有人錄影，惱羞成怒，罵出成串髒話，並要她滾回自己的國家。Moore事後接受CBS訪問時表示，「雖然我看上去與他人不同，但我是個人」。她說若對方願道歉，自己會接受。

隨行的Moore家人表示，遊樂園要求該女子離開，但給了她門票，改天可再來。周三，園方在臉書官網發布聲明：芝麻街樂園只歡迎尊重他人的遊客，不允許這類行為。該遊客已被立即請出遊樂園，沒有另給門票，也不准再回來。

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