聯邦10年來最大行動！突檢密州多家工廠 逮680名無證客

2019-08-08 14:00 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合7日電



聯邦移民探員7日突擊密西西比州多家食品加工廠，逮捕680名大部分是拉丁美洲裔的非法移民。 美聯社 分享 facebook

在川普總統前往疑因仇視西語裔移民引發濫殺案的德州艾爾巴索慰問當天，聯邦移民探員7日突擊密西西比州多家食品加工廠，逮捕680名大部分是拉丁美洲裔的非法移民，這是至少10年來最大規模的突檢行動。

這項策畫了幾個月的行動，由大約600名探員，分散到密西西比州首府傑克森附近幾個小鎮的工廠清查員工身分，並用巴士把非法移民帶走。

聯邦當局在傑克森附近福洛塢的密西西比國民兵機棚，準備了2000份餐點做為處理中心，巴士車隊一早就在這裡待命，前往要突檢的工廠。

移民探員進入工廠清查工人的身分，用塑膠繩把非法移民雙手綁在背後送上巴士；有些工人企圖逃走，可是大多未能得逞。

美聯社報導，在小鎮莫頓的Koch食品工廠，三輛巴士滿載工人離開。大約70個親友在一旁揮手送別，大叫「讓他們走！」稍後又有兩輛巴士開到。

一個父母來自瓜地馬拉的13歲男孩，與父親站在一旁，含淚看著母親被帶走。

能證實有合法身分的工人獲准離開。其中一人說，工廠裡面情況很糟，探員仔細檢查員工的身分證件。

一個為工廠員工照顧孩子的婦女說：「這會影響經濟。沒有他們，你們怎麼有肉吃？」

Koch食品公司是美國最大的家禽企業之一，作業遍布密西西比、阿拉巴馬、喬治亞、伊利諾、俄亥俄和田納西州，員工約有1萬3000人，估計一年營收32億元。

移民及海關執法局代理局長艾本斯說，這可能是迄今在任何一州發動的最大規模行動；他宣稱他們是根據證據調查，完全無關乎種族。

這種行動再度顯示川普總統掃蕩非法移民的優先政綱；小布希政府也曾如此大動干戈查緝非法移民，歐巴馬總統卻避免這樣做，對職場移民執法只限於低調稽查，避開公眾眼光。

川普恢復職場突擊作業，不過這種行動必須花幾個月策畫和動用大批資源，因此鮮少進行；去年俄亥俄州托雷多一家庭園造景公司和田納西州一座肉品包裝廠曾遭到突檢，肉品廠原來的老闆上個月被判處18個月徒刑。