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非法移工大捕抓！美國ICE一日逮680人的「黑工逃亡」

譴責槍擊案 德州槍手父母：兒子被人洗腦

2019-08-08 14:01世界日報 編譯郭宣含／綜合7日電

德州槍手父母首次發言，稱他受到「我們不接受的理念」影響。 法新社
德州槍手父母首次發言，稱他受到「我們不接受的理念」影響。 法新社
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德州艾爾巴索沃爾瑪(Walmart)槍擊案的兇嫌克魯修斯(Patrick Crusius)射殺22人，並告訴調查人員他打算盡可能殺死更多墨西哥人；克魯修斯的父母發出聲明，譴責此次槍擊案並讚揚現場應急人員介入阻止更多死傷。他們也表示，克魯修斯「受到我們不認識的人影響與洗腦」。

克魯修斯的家屬6日晚間指出：「克魯修斯的行動顯然是受到我們不認識的人影響與洗腦，我們無論如何也無法接受或容忍他接收的這些想法與信念。」

克魯修斯的家屬表示：「克魯修斯成長的家庭教導愛、仁慈、尊重與容忍，並且反對各種形式的種族歧視、偏見仇恨與暴力。我們餘生永遠也不會忘記這起不明智悲劇中的每一位受害者。」

當局表示，克魯修斯21歲生日隔一周，便從家鄉達拉斯的郊區開車逾650哩到距離邊界約5哩的艾爾巴索，一心以墨西哥人為攻擊目標。這場槍案多數受害者為墨西哥公民或墨西哥裔美國人，而且至少有22人受傷。

調查人員表示，克魯修斯在案發前在網路留言版8chan上貼文，聲稱西語裔從南方邊境「入侵」美國，並反對移民造成的危險。克魯修斯家屬的聲明並未提及，他們是否與克魯修斯有類似的反移民情緒。

該聲明指出，他們在事件發生後持續關注受害者與傷者狀況，以及受到此次槍擊案影響的無數家庭；他們也感謝槍擊案中挺身而出的人，包括執法人員、救護人員與一般市民，並對這些人表達尊敬。

克魯修斯家屬說：「我們發出這份聲明表達對此事的立場，目前我們不打算公開發表進一步評論。現在我們祝福並祈禱，大眾關心並與哀悼療傷的民眾同在。」

槍擊墨西哥移民
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