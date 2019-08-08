否認煽動暴力極端主義 川普：我讓民眾更團結

2019-08-08 13:40 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合7日電



川普否認激起極端主義，動身前稱他的言論使大家團結／有些極端主義專家認為，川普言論與更多仇恨犯罪有關 法新社 分享 facebook 川普總統7日前往德州和俄亥俄州槍擊案地點，對於批評者稱他有關種族與移民的言論煽動了暴力極端主義，川普在出發前在白宮反駁相關說法，並表示「我認為我的言論讓民眾更加團結。」

川普前往槍擊案地點慰問前，他自身的言論也面臨指控，尤其是他對非法移民的誹謗強化政治極端主義者。德州槍擊案兇嫌攻擊前發出的公開宣言，呼應川普有關非法移民「入侵」的說法。

「批評我的人都是政治人物，他們試圖提出這點，很多時候是因為他們要選總統。」川普並向記者表示，他的言論讓民眾更團結，而且美國做得很好。

川普的批評者包括民主黨總統參選人白登(Joe Biden)，他7日稍晚指控指控川普為白人至上主義火上澆油。白登說：「川普的領導欠缺道德，也無意使國家團結。我們總統用毒言毒語公開擁抱仇恨、種族主義和分裂的政治策略，而且死不認錯。」

川普6日在推特表示：「我是最沒有種族主義的人，非裔、西語裔和亞裔失業率是美國史上最低(表現最佳)！」

不過，部分極端主義專家認為，德州槍擊案恐非意外。他們說歷史數據顯示，政治領袖的激烈言論與後續發生的仇恨犯罪之間息息相關，並只會讓可能被鎖定者更擔心。

墨西哥移民塔林(Carlos Tarin)住在艾爾巴索30年，他表示：「我們不能說這是川普的錯，因為這類濫射事件已持續很長一段時間。」但他指出，最近有關移民的不滿情緒喚醒他某種沉睡的感受。

聯邦調查局(FBI)去年底公布數據顯示，美國2017年仇恨犯罪率比前一年增加17%，連續三年成長。2017年共有7175件仇恨犯罪，在這類以種族或族裔為動機的犯罪中，近半涉及非裔美國人，11%為反西語裔。

加州仇恨與極端主義研究中心主任萊文(Brian Levin)表示：「我們看到在一段時間內政治領袖發言與仇恨犯罪波動的相關性，會不會有其他原因介入？有，但這兩者間有絕對無法忽視的顯著關連。」