槍案連環爆 川普俄州、德州探傷者 數百人抗議

2019-08-08 13:40 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合7日電



川普總統7日再度扮演國家領導人在發生全國性天災人禍時的傳統角色，先後前往俄亥俄州岱頓(Dayton)與德州艾爾巴索(El Paso)慰問民眾；但川普製造分裂的言論，使得他在兩地都遇到上百位民眾抗議，更有人當場高喊「查禁那些槍」或「做點事情吧」。

美聯社報導，川普夫婦7日先飛往俄亥俄州岱頓，視察治療周末大規模槍擊案受害者的邁阿密山谷醫院；川普全程保持低調，沒有讓白宮記者團跟隨他進去，但發言人葛瑞珊(Stephanie Grisham)事後轉述兩人會見了醫院工作人員及急救人員，並且慰問槍擊案傷者及家屬，「大家都對他很熱情，每個人都很高興見到他。」

但在醫院外至少聚集了200位抗議民眾，他們指責川普煽風點火的言論，造成美國的政治及種族關係緊張，並要求他在槍枝管制上拿出行動來，還有人說不歡迎川普到訪

一位當地民眾琳奈兒‧葛理翰(Lynnell Graham)拿著寫了「不歡迎你來這裡」的標語；她認為川普對於槍擊案的反應並不誠懇，「對我來說他很假」。

另一位當地民眾朵若西‧布奎特(Dorothee Bouquet)帶著五歲女兒及兩歲兒子，站在大太陽下抗議川普到訪，她告訴小孩之所以抗議「是要告訴大人，應該要有更好的(購槍)規則」。

在德州艾爾巴索等待川普的抗議民眾更多，當地選出的民主黨籍聯邦眾議員沃倫妮卡‧艾斯科巴(Veronica Escobar)也拒絕與他見面；艾斯科巴接受有線電視新聞網(CNN)採訪時就說：「我不想當他的道具(不想支持他)」。

每當發生大規模槍擊案後，現任總統多半赴當地慰問，但川普經常無法在這類災難時表現出他人的同理心，反而引起民怨。

報導提到，川普能夠說出安慰人心的字眼，也能夠一對一與受害者互動，但通常沒多久他就表現出製造分裂的推文或言論，例如最近他將移民描述為「入侵者」；暗示民主黨四位少數族裔的聯邦眾議員應該「滾回去」家鄉；還將非洲裔族群為主的巴爾的摩，稱為鼠患猖獗的地獄。