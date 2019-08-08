槍擊案後首見行動！白宮邀科技公司商討網路極端主義

2019-08-08 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國白宮，9日將邀集大型科技公司，討論網路上暴力極端主義日盛的議題，這會是德州日前發生大規模槍擊案造成22死以來，川普政府首見有所作為。

白宮副新聞秘書迪爾（Judd Deere）發表聲明表示，這場聚會將包括「資深政府官員以及多家公司代表」。但他沒有列明參與的企業。

德州邊境城市艾爾帕索上周末發生槍擊案，槍手行兇前曾在網路安全公司Cloudflare的留言板「8chan」發表仇恨宣言，抱怨「西語裔入侵德州」。

這是今年以來，美國第三次大規模槍擊案，槍手都先在留言板發表冗長的仇恨貼文後動手。網路服務供應商已關閉留言板。

川普5日先是在發表演說時針對社群媒體回應，要求司法部「與地方、州級和聯邦政府，以及社群媒體公司合作，開發能在大規模槍擊發生前偵測行凶者的工具」。

他7日又誓言對網路仇恨言論「採取作為」，他接受採訪時表示，「擔心任何仇恨團體，我不喜歡這種事⋯⋯不論是白人至上或任何其他優越主義。」

但川普維持他的論調----包括攻擊他的政治敵人、移民和其他團體----認為自己的言行對激化網路言論和引發暴力沒有任何影響。

臉書、谷歌、Reddit論壇和8chan未回應評論。川普是否親自出席此次活動還不明朗，但他目前排定9日要到漢普敦參加兩場募款活動。

川普的主要批評人士多年來一直敦促他，投入更多聯邦資源打擊網路極端主義，認為是網路的種族歧視和族裔敵視言論激起發生在美國和全球各地的連串槍擊案。

川普卻將注意力擺在臉書、谷歌、推特等科技巨擘的政治傾向上，指責他們檢視和移除爭議內容的政策，導致保守派聲音受到不公平審查。