一周內換三人！波多黎各新總督上任

2019-08-08 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



波多黎各總督羅塞洛（Ricardo Rossello）本月2日下台，離職前任命前駐美國國會代表皮爾路易斯（Pedro Pierluisi）擔任邦務卿並接任總督，但他上台不到一周，最高法院判決該項任命案程序不合法，改由法務部長嘉塞德（Wanda Vazquez Garced）就任總督，是波多黎各短短一周內的第三位總督。

CNN報導，皮爾路易斯上任才兩天，波多黎各參議會就提出訴訟，挑戰他的合法性。最高法院7日判決出爐，認定皮爾路易斯就任程序違憲，因此宣判無效。

許多波多黎各民眾表示，不希望嘉塞德擔任總督，但最高法院的決定已無法上訴，預計會引發騷動和新一波示威活動。

皮爾路易斯在嘉塞德宣誓就任前一刻宣布下台。他說，「鑑於波多黎各最高法院的判決，我必須放棄，並支持波多黎各的法務部長」。

皮爾路易斯補充說：「這是我們大家把黨派、意識型態或個人考量拋開，並團結一致效忠波多黎各的時刻。」

他表示，團結一致是為了波多黎各，「好讓人民有機會在明年的選舉中，選出未來的領導人」。