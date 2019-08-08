WSJ：公共WiFi已比以前更安全 但有件事仍防不勝防

2019-08-08 00:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



華爾街日報（WSJ）報導，無論是使用機場、星巴克或旅館的WiFi，過去我們總會被教導同一件事－這些WiFi不安全。但事實上，現在公共WiFi所處的環境已不一樣。這幾年來，網際網路本身已變得更加安全，電腦設備和網路架構也是。雖然公共WiFi仍有隱私和安全風險，但基本上已和任何時候的網路環境一樣。

對公共WiFi的安全貢獻最大的一項事情其實和WiFi本身完全無關。隨著愈來愈多網站採用所謂「https」的加密通訊協定（即原本的http加上一個代表「secure（安全）」的s），無論上網做任何事都已變得更加安全。當我們點進一個使用https的網站的時候，就會自動開啟加密連線。就算駭客可以攔截所有我們傳送或接收的數據，也只看得到我們上了什麼網站，不知道我們在網站上做了什麼事。

另一項幫助WiFi網路變安全的技術是Passpoint。當你第一次連上一個使用Passpoint的網路時，會先要求你下載一個叫做「profile」的小軟體，以便未來也能辨識出你的裝置。紐約市用來取代公共電話的公共熱點站LinkNYC就是使用這種技術，未來許多機場和其他公共場所也將使用這種技術。一旦搞定好這種網路的設定，之後在不同的WiFi網路間就可無縫自動跳轉，不會被一直要求輸入密碼。

除此之外，這也將解決一項重要的安全問題－連線到正確網路。幾乎所有人都同意，現在公共WiFi的最大問題就在於「雙面惡魔」（Evil Twin）：有些人會架設一些看似合法的網路吸引網民，好讓這些不懷好意者侵入裝置。例如如果你點開WiFi設定來搜尋網路，看到搜尋結果有「HotelWiFi」、「HotelWiFiFree」和「FreeHotelWiFiFree」三種，當中可能只有一個是真的網路，剩下兩個是所謂的雙面惡魔。

有些時候，也可能是公共WiFi網路就會自行幫助維護安全。許多網路供應商不允許P2P連上其網路，代表其他人無法透過這些供應商的網路侵入我們的電腦。有些網路甚至還會防範外界裝置對其的侵害。