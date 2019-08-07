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川普感嘆 紐時3年來終於有個好標題

2019-08-07 20:43聯合報 記者張佑生╱即時報導

美國紐約時報6日頭版下標「川普號召國人團結對抗種族歧視」（Trump Urges Unity vs. Racism），引發民主黨幾名總統參選人和社會各界砲轟以偏概全、過度美化川普，一些網友甚至取消訂閱紐時，紐時後來緊急換版，標題改為「（川普）痛斥仇恨，但對槍枝輕輕放過」（Assailing Hate But Not Guns）。

新聞主角美國總統川普很有意見，他批評紐時屈服於激進左派的壓力，讓他上台3年來好不容易獲得紐時一個正向且正確標題，就這樣飛了，他對於今日新聞業的發展期期以為不可。

紐約時報6日頭版對於川普談話所下的標題前後不同。摘自紐時官網
紐約時報6日頭版對於川普談話所下的標題前後不同。摘自紐時官網
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