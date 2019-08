川普感嘆 紐時3年來終於有個好標題

2019-08-07 記者張佑生



美國紐約時報6日頭版下標「川普號召國人團結對抗種族歧視」(Trump Urges Unity vs. Racism),引發民主黨幾名總統參選人和社會各界砲轟以偏概全、過度美化川普,一些網友甚至取消訂閱紐時,紐時後來緊急換版,標題改為「(川普)痛斥仇恨,但對槍枝輕輕放過」(Assailing Hate But Not Guns)。

新聞主角美國總統川普很有意見,他批評紐時屈服於激進左派的壓力,讓他上台3年來好不容易獲得紐時一個正向且正確標題,就這樣飛了,他對於今日新聞業的發展期期以為不可。