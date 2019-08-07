半世紀老問題！重大槍擊案後 限槍擁槍吵不停

2019-08-07 18:56 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



1968年國會通過「槍枝管制法」，是半個多世紀前限制槍枝銷售的一大里程碑；那是在甘迺迪總統、聯邦參議員和民權領袖金恩博士遭暗殺一連串事件後完成的立法；紐約時報分析指出，接下來幾十年，重大槍擊事件發生、呼籲更嚴格限槍立法，不斷循環，但同樣也不斷挑起擁槍團體的遊說和蔑視。

限槍倡議者主張，加強背景調查是減少槍枝暴力的基本步驟。民調也顯示大多數美國人支持這麼做，但全國步槍協會（NRA）卻聲稱，這是對憲法第二修正案的侮辱。

周末的德州和俄亥俄州連續大規模槍擊事件導致31人死亡，已再次引發這場爭論。民主黨國會領袖5日要求針對「背景調查」採取行動，但川普總統這位NRA長期盟友，將此議題與移民掛勾，讓此案前景看淡。

全國各地槍支政策明顯分歧。許多藍州正在制定更嚴格背景調查和所謂「紅旗」（red flag) 措施，允許執法人員沒收可能構成立即威脅者的槍枝，但一些紅州則更容易攜帶隱藏式武器。

由聯邦設下更嚴格限制，將可確保全國一致控槍；川普已簽署立法讓背景調查制度提交更多報告，但他也推翻了歐巴馬時代制定的一項措施，該措施原本允許使用社安紀錄、標記出有精神健康問題的不合格持槍者。

目前的聯邦背景調查制度源於1993年「布雷迪法案」，建立出全國即時犯罪背景調查系統（NICS），以篩選出被起訴或被判犯重罪、逃犯、吸毒成癮者、不光彩退役軍人、有精神缺陷或住在精神病院的槍枝購買者。

聯邦調查局FBI統計，去年逾2600萬起調查，有近10萬起槍枝銷售受阻，但並非所有購槍案都需要做背景調查，證據顯示，當前存在缺陷的制度已造成負面影響。