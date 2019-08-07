大蒜節槍手 列出全美教堂、法院、聯邦大樓狙擊清單

2019-08-07 18:41 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合6日電



調查人員發現上周在加州吉爾洛(Gilroy)大蒜節開槍濫殺的兇手勒根(Santino Legan)列有攻擊全美其他目標的清單，促使聯邦調查局(FBI)就此展開國內恐怖事件調查。 路透社 分享 facebook 調查人員發現上周在加州吉爾洛(Gilroy)大蒜節開槍濫殺的兇手勒根(Santino Legan)列有攻擊全美其他目標的清單，促使聯邦調查局(FBI)就此展開國內恐怖事件調查。

聯調局探員班乃特6日召開記者會說，清單上的攻擊目標除了大蒜節之外，還有宗教組織、法院、聯邦大樓，以及包括共和黨及民主黨的政治設施，而司法當局已知會這些機構提高警覺。

19歲的勒根7月28日在大蒜節濫射39槍，造成三人喪生，13人受傷。三名警察迅速與他交火，阻止他繼續殺戮，避免更嚴重傷亡。法醫斷定勒根雖身中數槍，不過他最後是飲彈自盡。

有關當局還在調查勒根的背景以及他行兇的動機，尚未斷定他是否白人種族主義者。勒根自稱是義大利和伊朗裔。

班乃特表示，沒有跡象顯示勒根專門攻擊特定族裔的人，調查人員也沒有找到他對攻擊大蒜節的任何聲明，可是發現一些證據，顯示他對各種互相衝突的暴力思想感興趣。

班乃特說，調查人員還在清查勒根的數位足跡，以確定他是否認定任何思想、是否與任何相信這些思想的人接觸，以及是否有任何人協助他或事先知道他的攻擊計畫。

聯調局專家正對勒根的親友問話，審查他的網路活動，以及在他的內華達州住所查獲的資料，包括幾個硬碟、電腦主機、書刊和信函。

班乃特說，勒根發動攻擊當天，曾敦促他在社交網站Instagram追隨者看白人至上分子追捧的19世紀一本書，並抱怨城鎮太擁擠。

聯邦當局能用以對付國內恐怖案件的工具和法律權力有限得多；例如，調查國際恐怖案件能申請祕密監聽，美國刑法也禁止任何人，向外國恐怖組織提供實質協助。