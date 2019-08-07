校園恐懼陰影 穿防彈背心、背防彈背包上學去

2019-08-07 18:56 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合6日電



在連續發生大規模槍擊案後，防彈書包已成為返校日採購的熱門商品。 法新社 分享 facebook 上個周末連續發生兩起槍擊案造成逾30死後，防彈背心在全國熱銷，許多企業也提供防彈背包給準備返校的學生，以防校園槍擊案的威脅。

2018年佛州派克蘭(Parkland)校園槍擊案後，防彈產品開始需求大增，售價100元到500元不等。上周末德州艾爾巴索與俄亥俄州岱頓市連續兩起槍擊案後，防彈產品再次重登熱銷排名，尤其是新學年即將在幾天或幾周後展開，各大零售業者紛紛推出折扣。

紐約時報報導，康乃狄克大學19歲學生路易斯(J.T. Lewis)的兄弟是2012年康州珊迪虎克小學槍擊案受害者，他現在到校都會帶防彈背包以求心安。

路易斯準備競選康州參院席次，他告訴紐時：「我不知道防彈背包有無效果，但如果有人從我後方開槍可能有用。」

自從2012年康州新鎮(Newtown)槍擊案後，個人防衛公司Guard Dog Security和許多企業開始推出防彈背包，ArmorMe今年也在Office Max、Office Depot和Kmart等商場販售防彈裝備，並推出可以大幅展開的防彈背包。

ArmorMe創辦人、以色列前突擊隊員希伯尼(Gabi Siboni)表示，ArmorMe防彈背包可防禦刀、手槍子彈或其他輕型武器，若遇上強大炮火，防彈背包也可大幅提升使用者的存活率。

希伯尼5日在記者會上提醒家長與學生這些安全選擇，「我們打造這種背包因應學生每日面對的現實，我們希望背包時尚輕盈又舒適，不僅能攜帶筆電還能用上好幾個學年。同時，我們做出這款背包來抵禦槍擊。」

德州奧斯汀個人防衛公司ReadyToGoSurvival指出防彈背包訂單激增，原本一個月賣100個背包，但過去幾天已賣出逾300個防彈背包。

其他公司也推出可以放進背包的防禦面板，Guard Dog總裁謝克(Yasir Sheikh)表示：「這可能是生與死的差別。」