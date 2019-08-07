22死血未乾 德州再放寬擁槍限制

2019-08-07 18:56 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合6日電



維州民眾在全國槍枝協會總部前示威，舉起標語要求「立即改革擁槍法」。 法新社 分享 facebook 德州艾爾巴索上周末才發生造成22人喪生的開槍濫殺事件，並再度引發管制槍械的呼聲，德州下個月卻將開始施行10項對公開擁槍放寬限制的新法。

德州原已擁有美國一些最寬鬆的槍械法規，而新法將讓人更容易在教堂、清真寺、猶太會堂、公寓大樓、代養家庭和公立學校等地持有槍械。

這些法律是德州州議會在6月休會前通過的，積極為這些新法遊說的全國步槍協會 (NRA)稱之為「極為成功」，表示這些措施將進一步放寬德州寬容的槍械法，讓主張管制槍械者空手而返。

這10項法案都是由共和黨議員提出；艾爾巴索事件以及俄亥俄州岱頓市槍擊事件發生後，NRA宣稱它不會參與把這些悲劇政治化。岱頓事件造成九人喪生。

這些法案包括不准學區禁止員工和其他學校訪客把槍放在上鎖的車上；遏制市鎮當局限制賣槍的能力；發生緊急狀況時准許民眾帶著槍疏散，即使他們沒有有效槍照。

德州有將近140萬份有效槍照，而美國自1900年以來發生的20件傷亡最慘重槍擊殺戮事件，有五件發生在德州，包括最近的艾爾巴索事件。

德州原來就准許代養父母把有執照的槍枝放在家裡，可是槍枝和彈藥必須分別存放和上鎖。新法准許兩者放在同一個上鎖的地方。連支持槍械的全國射擊運動基金會都不鼓勵這種做法，NRA卻稱之為為代養父母及其家庭恢復憲法第二修正案保障的權利的第一個步驟。

新法也廢除在教堂等宗教場所帶槍為行為不檢輕罪的規定。從9月1日起，除非教堂明白宣布禁止武器，有合法槍照的人將可以帶手槍進入。

提案者說，不論法律如何規定，有邪惡意圖的人還是會帶槍到教堂，因此讓好人解除武裝，使守法公民在暴力份子違法傷人時無法自保完全不合理。

新法也禁止房東在租約加入「禁止槍械」條款。NRA宣稱這種條款違反房客由憲法保障的擁槍權。