先「厭女」後「極端」 3槍擊案兇手都仇恨女性

2019-08-07 18:36 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



德州民眾舉著十字架，上面寫著槍擊案死者姓名，追悼上周末在艾爾巴索無辜喪生的民眾。 法新社 分享 facebook 從加州吉爾洛大蒜節(Gilroy Garlic Festival)以及德州艾爾巴索(El Paso)、俄亥俄州岱頓市(Dayton)接連發生的三起槍擊案，根據警方調查與媒體報導，三名槍手有著某些共同點，例如曾經明確發表對女性的深惡痛絕，或者堅信某種走極端的偏激主義，而這些理念則與厭女傾向有關。

「今日美國報」(USA Today)分析，過去一周美國國內連續發生三起重大槍擊案，引發社會各界對種族歧視、仇外主義及白人至上主義的熱烈討論，但涉及仇恨女性的問題面向，卻較少受到注意。

專門研究仇恨團體的非營利組織「南方貧困法律中心」(SPLC)資深分析師漢克斯(Keegan Hankes)表示，人民領袖應該對於一切有毒的理念予以譴責，而這些盤根錯節的教條系統，就是導致一連串悲劇發生的導火線。

漢克斯說，很多人都是先出現反女性的言論，後來才變成追求白人民族主義或信奉其他白人至上主義，厭女傾向可以說是前往這些極端思想的「入門通道」。

俄州槍手 曾威脅殺死女同學

岱頓市槍擊案24歲兇嫌拜茲(Connor Betts)的高中同學對媒體表示，拜茲當年因為握有「暗殺名單」與「強暴名單」，結果受到停學處分。

曾經與拜茲一起參加夏令營的福特(Taylor Ford)表示，曾目睹拜茲在學校遊樂場對著當時的女友緊掐脖子；拜茲的高中同窗艾娃‧路易斯(Eva Lewis)則說，與拜茲一起參加學校音樂劇演出時，他曾多次威脅要殺死她。

大蒜節槍手 推崇仇恨女性書籍

加州吉爾洛大蒜節槍手、19歲勒根(Santino William Legan)，曾在Instagram發文中大力推崇19世紀著作「強權就是公理」(Might Is Right)，這本書的內容則充滿種族歧視與仇恨女性的言論。

德州槍手 行兇前批「種族混血」

德州艾爾巴索槍擊案21歲兇嫌克魯修斯(Patrick Crusius)，行凶前在社群網站張貼種族歧視發文，並指美國正遭到「種族混血」的破壞；雖然警方並未透露克魯修斯是否曾發表任何憎惡女性的言論，但專家指出，白人至上主義與厭女傾向有著密切關聯。