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影／蓄奴嗎？騎馬用繩索押解嫌犯 德州警方道歉了！

2019-08-07 17:51聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

美國德州日前爆出一樁種族歧視爭議，兩名白人警察被拍到騎著馬，用繩索牽著一名非裔男姓嫌犯在路上行走，引發輿論強烈撻伐。意識到事態嚴重，當地警局局長出面道歉止血，也取消此一押解方法。

這起事件發生在德州加爾維斯頓（Galveston, TX），43歲的非裔男子尼利（Donald Neely）3日因涉嫌刑事侵入被捕。根據警方說法，由於當下沒有警車，2名白人警察就將一條繫繩綁在尼利的手銬上，然後騎著馬，押著他步行前往8個街區外的警局。

整個過程經目擊民眾攝影及分享到社群媒體，立即被控種族歧視。許多人看到照片後直指，這活脫脫就是蓄奴年代的影像。

美國全國有色人種協進會（NAACP）休士頓分會主席道格拉斯（James Douglas）就表示，「現在是2019年，不是1819年」，這種押解方式不尊重有色人種。當地民權團體領導人菲利浦斯（Leon Phillips）告訴媒體，這是一個沒有道理的愚蠢錯誤，警察也絕不可能如此對待一名白人嫌犯。

尼利家人表示，他患有精神疾病，時常找不到人，指控他遭到警方「如動物一般對待」，此舉不僅是汙辱、更不人道，要求開除2名警官。

眼見輿論越演越烈，加爾維斯頓警局的非裔警察局長海爾（Vernon Hale）5日出面道歉滅火，強調使用繩索押解嫌犯在部分場合是合法的，2名當事警官執法當時沒有惡意，但顯然缺乏判斷力，「大可在原地等候移送嫌犯的單位抵達。」

尼利目前獲准保釋，海爾局長則指警局已即刻修改內規，禁止警員再用這種押解方式。

美國德州加爾維斯頓日前有人拍到兩名白人警察騎著馬，用繩索牽著一名非裔男姓嫌犯在路...
美國德州加爾維斯頓日前有人拍到兩名白人警察騎著馬，用繩索牽著一名非裔男姓嫌犯在路上行走，引發輿論強烈撻伐。當地警局局長出面道歉止血，稱使用繩索押解嫌犯在部分場合是合法的，2名當事警官執法當時沒有惡意，但顯然缺乏判斷力，並取消此一押解方法。畫面翻攝：YouTube/CBS This Morning
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警察種族歧視
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