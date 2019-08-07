美國憲法定義模糊 擁槍成了雙面刃

2019-08-07 16:24 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



早期移民以槍枝抵擋猛獸與印地安人襲擊，但現今美國民眾認為這項擁槍權利也是造成近期多起槍殺案的主因。（Photo on Youtube截圖） 分享 facebook 據瑞士調查，美國人民持有全世界近一半的槍枝，而持有槍枝被認為是憲法賦予的基本自衛權利。然而，這條憲法引發兩極看法，許多民眾認為，持有槍枝是造成最近的大規模槍擊案的原因。民主黨認為共和黨故意漠視槍枝管制議題，共和黨則表示人心才是最大問題，而非槍枝本身。

美槍枝世界最多

《CNN》報導指出，據2018年瑞士調查發現，全球有登記的槍枝有8億5000萬支，美國人民持有支數就佔去一半，10名美國人中就有4名擁有槍枝。此外，48％的美國人表示生長環境中就有槍枝，27％的美國人表示有使用過槍。

最近美國發生多起槍擊案件，造成許多人民傷亡。8月3日時，德州艾爾帕索城的沃爾瑪賣場傳出20人死亡的槍擊案，24小時內俄亥俄州也發生槍擊案，造成10死、26傷。《華盛頓郵報》指出，在人民的抗議下，美國步槍協會（NRA）董事會員已在上週離職，協會的廣告商也被訴訟案纏身。

憲法條文引爭議

美國與槍枝的關係其實非常特別，從歷史面而論，初到北美洲的移民為抵抗猛獸與印地安人，所有民兵都會攜帶武器自衛，隨後憲法便記載「人民有持有和攜帶武器的權利，並不得予以侵犯」。然而，這句話一直存有爭議。西元2008年時，美國聯邦最高法院曾判決，槍枝權力屬於所有人民，不限於兵用。

據《Politico》報導，美國兩黨對於槍枝管制看法也大不同。民主黨籍眾議院院長佩洛西6日表態，「共和黨議員漠視槍枝問題，導致政府無法保護無辜的人民」。對此，共和黨回應：「槍枝本身不是問題，是人們的心理疾病導致問題。」

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