膽大包天！ 男子竟從聯邦機構偷槍再出售

2019-08-07 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



美聯社報導，美國賓州一名男子出售偷自西維吉尼亞州聯邦槍枝儲存設施的機關槍、其他武器及彈藥，遭到起訴。

聯邦探員查獲約100支槍、超過1300件槍枝零件、近12萬4000發子彈後，38歲男子斯勒伯（Richard Adam Schreiber）6日被起訴。

檢察官表示，斯勒伯與一名警衛同謀。該警衛從西維吉尼亞州馬丁斯堡市的美國菸酒槍砲及爆裂物管理局（ATF）所屬槍枝處理設施偷取武器及彈藥。

名為耶茲（Christopher Lee Yates）的警衛承認，他會提早上班，並竊取槍枝、槍枝零件及彈藥。這些槍彈是調查犯罪時查扣的，或是聯邦探員汰換的。

檢察官表示，斯勒伯向耶茲購買偷來的武器，然後在網路上轉售。

根據耶茲的法庭文件，斯勒伯坦誠耶茲販售他至少15支步槍、80支手槍、以及四支自動機關槍，其中手槍大部分是ATF汰換的制式武器。檢察官表示，至少三支機關槍已從購買民眾手中取回。

今年2月，費城警方發現某槍枝滑套上的流水號顯示它是ATF馬丁斯堡設施已經銷毀的武器，案情曝光。