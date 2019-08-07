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美國郵務車沒冷氣 60度高溫郵差「烤舒肥牛排」當午餐

2019-08-07 13:37聯合新聞網 綜合報導

美國郵差將牛排放車內一小時，竟烤出五分熟牛排。圖擷自紐約郵報
美國郵差將牛排放車內一小時，竟烤出五分熟牛排。圖擷自紐約郵報
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全球熱浪來襲就連郵差也遭殃。美國亞利桑那州眾議員波莉克（Shawnna Bolick）日前致函給美國郵政工會主席，要求改善郵政工人的工作環境。原因是網路上一名亞利桑那郵差流出的一系列照片，一塊牛排靠著日照的高溫被煎熟。

紐約郵報》報導，這名郵差將一片放在真空袋中的牛排放在郵務車前面一個小時，用「舒肥法」的方式烹調。舒肥法是指將牛排放在真空袋中，以40到60度長時間烹煮，讓肉均勻受熱保持多汁口感。而這一系列照片中，肉排逐步的被烤熟，最後溫度計顯示為攝氏61度，牛排也呈現外層熟透，內裡粉紅色的五分熟。

這一系列照片顯示郵務車內溫度相當高，然而這卻是美國郵差每天工作必須忍受的高溫。波莉克在給工會主席戴蒙史坦（Mark Dimondstein）的信中寫道：「聽到郵差每天要在如此高溫的卡車上工作令人震驚，當中有許多台都沒有空調，而車內溫度經常達到攝氏53度。」並要求立即改善這種「不人道」的工作環境。

而這樣的狀況不僅限在亞利桑那州，包括俄亥俄州、威斯康辛州、伊利諾州等也都曾有過郵差因中暑而被送到急診室的案例。而到了冬天也因為車上沒有空調，讓郵差必須忍受嚴寒工作。美國郵政署事後也發聲明，稱他們有「熱安全計畫」保護員工不受到熱傷害，並在街上設有檢查站監督郵差狀況。

郵差
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