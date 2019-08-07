回收站銳減 拾荒快成夕陽產業

2019-08-07 13:45 世界日報 記者 世界日報 記者 王若然 ／蒙特利公園市報導



加州最大回收公司rePlanet近日宣布歇業，境內所有284個回收站全部關閉，750名員工也因此失業。對平日有收集空瓶罐兌換成錢的南加州華裔民眾來說，這家連鎖回收站關閉的確會帶來不便，有人稱還好平日不是靠兌換的錢吃飯，只是做為外快。另有華人表示觀察到這類回收站已越來越少，現在要跑很遠才有回收站，若不是為了環保，根本不願意開那麼遠去賣瓶罐。

蒙特利公園市（Monterey Park）大西洋大道上的Ralphs超市旁的rePlanet回收站，平日來這裡用瓶子錢的人絡繹不絕，6日卻已經沒什麼人，回收站也已經關門，只有一位男士拖著幾大袋瓶瓶罐罐準備離開，原來這家rePlanet已經很多天沒開門了。這位男士說這幾袋的瓶罐估計可以賣40元，他並不知道rePlanet已經歇業。提及他不是靠收集瓶子維生，只是賺一些外快。但是如果這家不開門，他會去聖蓋博市夏威夷超市附近的回收站。

記者在rePlanet門口採訪時，有民眾停車詢問回收站何時開門。當被告知rePlanet全部的回收站已經歇業時，他們有點驚訝。該處回收站位於蒙市繁華地段，西邊有大西洋大時代廣場，東邊有Ralphs和大華超市，周圍是一大片住宅區。民眾在該處回收站所換得的票券（voucher）可以直接到旁邊的Ralphs購買商品或者換取現金。在蒙市也有其他幾家回收站，但都不像此地理位置這樣便利。

rePlanet在南加州很多城市都有站點，除了蒙市，天普市、惠提爾、鮑爾溫公園、巴沙迪那等地都有。很多rePlanet站點都是與當地超市合作，民眾可用兌換的券在超市購物或者換取現金。回收站接收的瓶子包括鋁製瓶子，玻璃，PET塑料瓶，HDPE塑料瓶等。每個容量在24盎司（oz）以下的瓶子為五分錢一個，24盎司及以上則為十分錢一個。

而位於聖蓋博市夏威夷超市對面一個商家背面的回收站，雖然很不起眼，但是來這裡兌換瓶子的華人絡繹不絕。負責人說，回收站每天收取市民拿來的瓶子，再進行分裝給其他大的機構處理。除了按照每個瓶子算價格，還可以按照每磅來算價格。其中鋁罐價格最高，為每磅1.71元，玻璃每磅0.104，雙金屬製品（bimetal）每磅0.39元，塑料按照不同材質有不同價格。但其實牛奶塑料瓶不在政府的回收範圍內，但是回收站為了答謝民眾，也會給一點錢。

拉米拉達市張先生則說，他注意到這類回收站越來越少，現在他要跑到三哩外才能找到一家回收站，且經常要大排長龍。他用空瓶罐兌換錢其實不是為了外快，是為了善盡個人的環保責任，不要浪費這些值得回收的資源。但不諱言好幾次因為排長隊，令他不禁在想在大熱天下排長隊究竟值不值得。

有研究顯示，在過去五年，加州有40%的回收站關閉，其中洛杉磯縣有至少100家關閉。rePlanet總裁勞倫斯（David Lawrence）對公司關閉發表聲明稱，因為加州回收費用、再生鋁和PET塑料價格持續下降，運營成本增加，使公司回收業務無法再繼續進行下去。

rePlanet回收站關閉，有人認為將導致很多可回收瓶子最終只能像其他垃圾一樣被掩埋。事實上，根據非營利組織「消費者行動」（Consumer Action），只有9%的塑料可以被再回收利用。而且塑膠製品每回收一次就會降低品質，只能再回收二至三次。

平時人們喝完飲料扔到垃圾桶的塑膠瓶，也是不可回收的，因為不乾淨。回收率最高的是金屬製品，並且可以無限回收。金屬的回收率高達75%。玻璃製品有26.4%的可回收率，可以無限次地回收利用，從被回收至製成新的產品週期短，只需30天。